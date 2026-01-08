Entregar resultados y trabajar de manera coordinada, es el compromiso con García Harfuch: Román Cepeda

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Entregar resultados y trabajar de manera coordinada, es el compromiso con García Harfuch: Román Cepeda
    El alcalde Román Alberto Cepeda se reunió con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, y el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la estrategia de seguridad en La Laguna. FOTO: SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- Seguir trabajando de manera coordinada y entregando resultados para mantener la seguridad es el compromiso que se generó en la reunión con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, informó el alcalde Román Alberto Cepeda.

Durante el encuentro también se destacó la importancia de fortalecer la comunicación entre los distintos niveles de gobierno y crear mecanismos de reacción más ágiles ante situaciones de riesgo. Esta colaboración interinstitucional busca consolidar a Torreón como un referente en prevención y combate al delito, elevando el nivel de confianza de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Llegarán a Coahuila? Casetas telefónicas de la CFE regresan como apuesta de conectividad

El objetivo principal fue fortalecer los operativos de seguridad en la Región Laguna y dar continuidad a la estrategia conjunta para mantener a Coahuila con bajos niveles de incidencia delictiva. Mediante la suma de esfuerzos y el intercambio de información, las autoridades pretenden optimizar el despliegue de recursos humanos y tecnológicos, garantizando una mayor presencia policial en zonas prioritarias. Además, se contempla realizar evaluaciones periódicas para medir el impacto de las acciones implementadas.

En la reunión, que tuvo carácter privado, se acordó intensificar acciones contra el delito de extorsión a través de operativos permanentes. Este enfoque permitirá atacar de manera directa las redes delincuenciales que operan en la región, con especial atención en las denuncias ciudadanas y el fortalecimiento de los canales de atención. Asimismo, se busca fomentar la cultura de la denuncia y proteger a las víctimas mediante protocolos especializados.

García Harfuch reconoció los resultados de seguridad del estado en 2025 y destacó que el “modelo Coahuila” está alineado con la estrategia nacional del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Recalcó que la coordinación con la federación ha sido clave para lograr avances significativos en la reducción de delitos de alto impacto y que este modelo puede servir de ejemplo para otras entidades del país.

El compromiso se refleja en el presupuesto, pues una policía que no está bien equipada y capacitada difícilmente puede cumplir con las exigencias y resultados esperados. El alcalde enfatizó que invertir en formación, equipamiento y bienestar de los cuerpos policiales es fundamental para mantener la profesionalización y el sentido de responsabilidad en la fuerza pública.

Dijo que en 2026 el gobierno municipal destinará a Seguridad Pública el 20 por ciento de su presupuesto, cifra equivalente a unos 800 millones de pesos de inversión netamente municipal, además de los recursos que se puedan aplicar en conjunto con el Gobierno del Estado. Este esfuerzo financiero permitirá adquirir nuevas patrullas, mejorar la infraestructura tecnológica y fortalecer los programas de prevención del delito.

En materia de seguridad, señaló que ya se tiene cubierto gran parte del equipamiento y que ahora se reforzarán las áreas de inteligencia y contrainteligencia, así como la capacitación y la dotación de uniformes previamente solicitados y autorizados. También se prevé la implementación de sistemas avanzados de videovigilancia y la actualización de protocolos de actuación.

En lo que respecta a la contrainteligencia, comentó que se contempla la adquisición de drones y unidades tácticas con un costo cercano a los 13 millones de pesos cada una, herramientas que permitirán una vigilancia más precisa y operativos estratégicos en tiempo real.

