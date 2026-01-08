¿Llegarán a Coahuila? Casetas telefónicas de la CFE regresan como apuesta de conectividad

Durante décadas, las cabinas telefónicas fueron un elemento cotidiano en calles, plazas y edificios públicos de México. Con la expansión del teléfono celular y las aplicaciones de mensajería instantánea, parecían destinadas a desaparecer. Sin embargo, en un giro inesperado, el Estado mexicano busca darles una segunda vida como herramienta para reducir la brecha digital en comunidades con acceso limitado a servicios de comunicación.

El uso de las cabinas telefónicas ha caído de manera sostenida en los últimos años, impulsado por la masificación del internet móvil y plataformas como WhatsApp. De acuerdo con un reporte de Expansión, hasta diciembre de 2024 existían en el país 580 mil 199 cabinas, lo que representa una disminución de 10.6 por ciento frente a las 649 mil 177 registradas en 2019.

Pese a esta reducción, el mercado continúa altamente concentrado. Telmex mantiene el dominio con 97.5 por ciento de la infraestructura instalada, mientras que el resto pertenece a la empresa BBG Comunicación. En las grandes ciudades, muchas cabinas permanecen abandonadas, vandalizadas o en desuso, convirtiéndose en vestigios de otra época.

No obstante, su desaparición no ha sido total. Ahora, las cabinas telefónicas han sido retomadas como parte de una política pública orientada a la conectividad social. En este contexto, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), proyecto operado por la Comisión Federal de Electricidad, impulsa un programa para reactivar estos espacios en localidades con escaso acceso a servicios digitales, por lo que tal vez podría llegar a zonas del norte de Coahuila que se encuentran con poca conectividad, como Boquillas del Carmen.

El esquema funciona mediante convenios con presidencias municipales y permite a la población realizar llamadas gratuitas, sin necesidad de saldo, tarjetas o registros. La estrategia busca atender a sectores históricamente excluidos de la conectividad, particularmente en comunidades rurales y zonas marginadas.

A un año de su implementación, CFE Telecomunicaciones ha instalado 848 casetas telefónicas, principalmente en el sureste del país, con presencia destacada en estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Según la empresa, estas cabinas son utilizadas tanto por personas mayores como por jóvenes, especialmente en regiones donde el uso de teléfonos inteligentes no siempre es viable.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de conectividad social que incluye puntos de internet gratuito en espacios públicos y paquetes de telefonía de bajo costo. Desde la CFE se sostiene que estas acciones buscan garantizar el derecho a la comunicación en comunidades alejadas, donde la infraestructura privada resulta limitada o inexistente.

Sin embargo, el programa no está exento de críticas. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), ha señalado que la reactivación de cabinas telefónicas responde a un modelo de conectividad anacrónico y cuestiona la pertinencia del uso de recursos públicos en este tipo de infraestructura, cuando —afirma— deberían destinarse a redes digitales modernas y a programas de alfabetización e inclusión digital.

