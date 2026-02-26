Ernestina Godoy refuerza coordinación tras visita a subsede de la FGR en Monclova

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) visitó las instalaciones de la subsede de la FGR en Monclova, en donde destacó la importancia de fortalecer la coordinación y la comunicación interna como pilares para el cumplimiento de los objetivos en materia de procuración de justicia.

En el recorrido por las oficinas federales ubicadas en la región Centro de Coahuila, Godoy escuchó de primera mano las propuestas y comentarios del personal, con el propósito de mejorar los procesos operativos y consolidar el trabajo conjunto dentro de la dependencia.

Se subrayó que la coordinación absoluta y la comunicación constante representan elementos clave para avanzar en las metas trazadas por la FGR, particularmente en un contexto donde la colaboración interinstitucional resulta fundamental para atender los retos en materia de seguridad y justicia.