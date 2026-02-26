Ernestina Godoy refuerza coordinación tras visita a subsede de la FGR en Monclova

Coahuila
/ 26 febrero 2026
    Ernestina Godoy refuerza coordinación tras visita a subsede de la FGR en Monclova
    Destacan autoridades coordinación absoluta como un elemento clave para el cumplimiento de metas. CORTESÍA
Gerardo Hernández
por Gerardo Hernández

La visita incluyó diálogo directo con el personal de la delegación federal

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) visitó las instalaciones de la subsede de la FGR en Monclova, en donde destacó la importancia de fortalecer la coordinación y la comunicación interna como pilares para el cumplimiento de los objetivos en materia de procuración de justicia.

En el recorrido por las oficinas federales ubicadas en la región Centro de Coahuila, Godoy escuchó de primera mano las propuestas y comentarios del personal, con el propósito de mejorar los procesos operativos y consolidar el trabajo conjunto dentro de la dependencia.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’

Se subrayó que la coordinación absoluta y la comunicación constante representan elementos clave para avanzar en las metas trazadas por la FGR, particularmente en un contexto donde la colaboración interinstitucional resulta fundamental para atender los retos en materia de seguridad y justicia.

$!La fiscal destacó la importancia de la colaboración interinstitucional en materia de justicia.
La fiscal destacó la importancia de la colaboración interinstitucional en materia de justicia. CORTESÍA

La visita contó con el acompañamiento de David Boone de la Garza, Fiscal Especializado de Control Regional (FECOR); Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del estado; así como de Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado.

Las autoridades coincidieron en que el diálogo directo con el personal operativo permite detectar áreas de oportunidad y reforzar las estrategias que buscan garantizar una actuación más eficiente y coordinada en beneficio de la ciudadanía.

