Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, estuvo en Monclova, previo al encuentro que se tendrá este mismo día en Sabinas con las viudas de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, a 20 años de que ocurrió esta tragedia en la Región Carbonífera de Coahuila.

La funcionaria federal arribó a un restaurante de Monclova, donde también llegó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y otros colaboradores.

Godoy fue cuestionada al salir del establecimiento sobre el caso de la mina de Pasta de Conchos y se limitó a decir: “Seguimos investigando, la carpeta de investigación está abierta”, y se retiró fuertemente resguardada por su equipo de seguridad.

Se inició su traslado finalmente a la mina, donde además estará la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del vigésimo aniversario de esta explosión.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, brindó una entrevista a VANGUARDIA, donde informó que en temas como los trabajos en Pasta de Conchos y El Pinabete se registran avances importantes, particularmente en la recuperación de cuerpos, lo que calificó como un esfuerzo sin precedentes que se realiza con sensibilidad hacia las familias afectadas.

Sin embargo, hizo énfasis en que la fiscal informaría sobre estos avances en la Región Carbonífera, donde este mismo día se reuniría con las viudas y familiares de los mineros fallecidos y atrapados en la mina.

Destacó que durante este día se tendrá una gira de trabajo con la fiscal general de la República, enfocada en reforzar la coordinación en materia de seguridad y procuración de justicia.

Informó que esta reunión forma parte del trabajo conjunto que se mantiene con la federación, destacando que el nuevo delegado de la Fiscalía General de la República en Coahuila se integra a las acciones operativas y participará en una gira por la Región Centro y la Región Carbonífera.

Señaló que actualmente ambas dependencias trabajan de manera coordinada, revisando temas prioritarios en distintas regiones y estableciendo acciones que se estarán implementando en las próximas semanas, con objetivos claros en el combate a la delincuencia.

Fernández Montañez reiteró que la coordinación entre la federación y el estado permite fortalecer las investigaciones, compartir responsabilidades y consolidar las estrategias de seguridad, manteniendo a Coahuila dentro de los estados con mejores resultados en esta materia.

Cabe señalar que este sábado también la presidenta de la República estará en Monclova, reunida con autoridades estatales y municipales para hacer entrega de viviendas a familias beneficiarias de la colonia Colinas de Santiago.