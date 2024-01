‘Es el inicio de una pesadilla’; se manifiestan padres de gemelos fallecidos en Clínica del Magisterio de Saltillo

Maestros, amigos y familia de los hermanitos Adán y Danae se reunieron hoy en la Clínica del Magisterio de Saltillo para alzar la voz y pedir justicia ante la muerte de los gemelos.

“Hoy alzo la voz en memoria de mis hijos para que no le suceda a nadie más”, indicaba la manta que sostenía la madre, Aracely Escareño.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ¿Sabes cuáles serán los nombres más populares para 2024, según la Inteligencia Artificial?

Con el semblante descompuesto y vestida de negro, sostuvo una manta amarilla con la foto de sus hijos en el patio de la Clínica del Magisterio, mientras sus compañeros la acompañaban.

“Esto es el comienzo de una pesadilla. Me mataron a mis hijos y hoy dicen que es porque yo no los traje a tiempo. Los cuidé 24 horas y no puede ser posible que me los hayan entregado así. El pediatra que estaba de guardia estaba descansando en su casa; no puede ser que en un servicio de urgencia yo haya tenido que esperar más de tres horas”, dijo la madre de los gemelos.

La madre indicó que interpondrá una demanda.

“Me van a decir que me dieron la atención, pero ¿qué tipo de atención me dieron para que mis hijos hoy están muertos?”, indicó.

Compañeros del gremio también tomaron el micrófono para externar el dolor por la pérdida de estos bebés, que atribuyen a una atención tardía. Ellos fallecieron a causa de una enfermedad respiratoria que se complicó.

Aracely Escareño, dijo que su niño murió en camilla, porque necesitaban ser trasladados en incubadora, pero en el magisterio no cuenta con ellas. También indica que el médico pediatra de guardia no se encuentra en el lugar, ni respondió llamadas.

Fue el 23 de diciembre, que los bebés de 27 días de nacidos murieron.

El maestro jubilado, Gustavo García, tomó el micrófono durante la manifestación e indicó que los agremiados a estas clínicas del magisterio sufren de una violencia estructural contra los derechos humanos.

“No sabemos ahora quién es el responsable de esta situación. Son muchos factores y elementos los que se integran y generan esta situación”, dijo con indignación.

Además de llevar la manta, ingresaron a las oficinas de la clínica para solicitar el expediente médico.

Cabe mencionar que, durante la protesta no se tuvo respuesta o atención de representantes de la clínica.

El maestro Gustavo indicó que desde hace años se tienen problemas para la atención médica por la falta de equipo, material, instrumental médico, y falta de equipo para intubar en una emergencia.

Para subsanar la falta de equipo, la Clínica del Magisterio se subroga los tratamientos a clínicas privadas, pero calificó como tortuoso el trámite burocrático y los procesos que se tienen que seguir para que la gente sea atendida.