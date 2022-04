¡Es falsa! Desmienten supuesta “alerta” sobre banda en Coahuila que secuestra mujeres

SALTILLO, COAH.- Tras los hechos ocurridos de inseguridad, desaparición de mujeres y feminicidios, resurgieron audios en redes sociales para alertar sobre hombres ingresando a Coahuila para raptar y vender mujeres.

Sin embargo, la Policía Cibernética de Coahuila dio a conocer a través de su página de Facebook que dichos audios de alerta donde se menciona que personas sospechosas han ingresado a la entidad con la intención de robar mujeres son falsos.

De acuerdo al audio, señalan que las mujeres son capturadas para luego venderlas y serán localizadas con la ubicación de sus publicaciones.

“Este mensaje es absolutamente falso, en Coahuila no se han tenido denuncias por la comisión de un delito con tales características”, declaró la Policía Cibernética y agregó que dichos audios circulan desde hace dos años en diferentes estados de la República.

La Unidad de la Policía Cibernética de Coahuila exhortó a los usuarios de redes sociales a no fomentar y replicar este tipo de mensajes, pues es necesario ignorarlos, no compartirlos, no difundirlos, ni promoverlos.

“Pues este tipo de noticias conocidas como Fake News o Noticias Falsas, buscan generar pánico entre la ciudadanía, valiéndose de temas sensibles y dolorosos”, expresó la Policía Cibernética.

Asimismo, exhortó a mantener la calma, mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de seguridad y procuración de justicia; antes de compartir cualquier noticia, verifica su veracidad y la fuente de la noticia, exhortó.

Además, recordó que las líneas de emergencia están disponibles los 365 días del año las 24 horas del día, siendo los teléfonos 911 y 089.

Sin embargo, colectivas feministas comenzaron a publicar paso a paso cómo retirar la ubicación de sus aplicaciones y colocarla en grupos de alerta o redes de apoyo, recordando que si bien son noticias de años anteriores, la ubicación de quienes admiten todas las funciones de las aplicaciones sí puede ser compartida sin darse cuenta.