‘Es una violación total a la ley’: acusa Sergio Sisbeles actos anticipados de Morena en el Distrito 5

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, calificó como actos anticipados de campaña el arranque de precampaña de Poncho Almeraz, único aspirante de Morena al Distrito 5.

El funcionario señaló que no existe competencia interna en ese partido que justifique dichas actividades proselitistas.

Luego de que se anunciara el inicio formal de la precampaña de Almeraz, con recorridos territoriales y promoción pública, el servidor público estatal sostuvo que cuando hay un solo perfil registrado, hablar de precampaña resulta una simulación. “No hay dos para elegir internamente; entonces ya es una candidatura lo que están realizando”, subrayó.

Sisbeles afirmó que, en pleno proceso electoral, no se pueden forzar interpretaciones para aparentar legalidad. “Se trata de estar en la línea de lo que marca la ley con argumentos falsos, pero en realidad estamos viendo una violación total a la norma electoral”, expresó.

Recalcó que en un Estado de Derecho el respeto a la ley no es opcional y debe aplicar para todos los actores políticos, incluidos partidos y gobiernos en sus distintos niveles. “La cultura de la legalidad es para todos. No se puede pedir el voto ciudadano cuando no se empieza por respetar las reglas”, afirmó.

El subsecretario consideró que corresponde a los partidos inconformes presentar las quejas ante la autoridad electoral, a fin de que sea esta instancia la que determine las sanciones o medidas procedentes. “Esperemos que se interpongan las denuncias conducentes y que la autoridad actúe en consecuencia”, señaló.

En contraste, puntualizó que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido clara: mantenerse trabajando y no distraerse en confrontaciones políticas. “Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad de gobierno, atendiendo a la ciudadanía y dando resultados”, indicó.

Finalmente, lanzó un mensaje a quienes aspiran a un cargo de elección popular: “Es una falta total de civilidad no respetar la normativa electoral. Si quieren representar a la ciudadanía, deben comenzar por dar ejemplo. Y el mejor ejemplo es el respeto absoluto a la ley”, concluyó.