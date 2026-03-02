Fintech Advisory mantiene interés en AHMSA; presentará nuevo plan de rescate

La empresa Fintech Advisory, propiedad del inversionista David Martínez, mantiene su interés en adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) y estaría dispuesta a construir un nuevo plan para su rescate. Aunque la subasta de la acerera, programada para el pasado 27 de febrero, fue declarada desierta, la plataforma especializada en negocios Whitepaper.mx dio a conocer que el interés por la siderúrgica permanece. Así lo confirmó Eugenio Herrera Terrazas, representante de la firma. TE PUEDE INTERESAR: David Martínez Guzmán: El inversionista ‘fantasma’ de Monterrey que va al rescate de AHMSA Herrera señaló que David Martínez mantiene su disposición de trabajar con las partes involucradas, incluidos los acreedores, para estructurar una alternativa que permita avanzar en el proceso. “En Fintech Advisory reiteramos nuestra disposición y deseo de continuar trabajando con todas las partes interesadas —incluyendo acreedores— para encontrar una solución que permita formular un nuevo plan”, indicó.

De acuerdo con la publicación, en la subasta recientemente declarada desierta el único postor que logró calificar fue precisamente Martínez, a través de su firma. La propuesta contemplaba atender el pasivo laboral y reactivar operaciones esenciales de la empresa, con la posibilidad de invertir hasta mil millones de dólares. Sin embargo, el proceso no se concretó al no cumplirse una de las condiciones clave establecidas por el juzgado: que los acreedores garantizados manifestaran su conformidad dentro del plazo fijado. TE PUEDE INTERESAR: Subasta desierta de AHMSA es ‘más tiempo perdido’ para trabajadores de Coahuila: Manolo Jiménez Al vencerse el término sin acreditarse ese requisito, la subasta quedó sin efecto. La jueza del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles declaró desierta la subasta pública de la unidad productiva de AHMSA, dentro del procedimiento de quiebra que también involucra a Minera del Norte.

El proceso estaba sujeto a dos condiciones fundamentales: la conformidad expresa de los acreedores garantizados para incluir sus bienes en la venta como unidad productiva y la exhibición de la garantía de seriedad por parte del postor calificado. TE PUEDE INTERESAR: Declaran desierta subasta de bienes de AHMSA; jueza ordena suspensión del proceso De acuerdo con el informe del síndico, Víctor Manuel Aguilera Gómez, ninguna de estas condiciones se cumplió. Ahora, el síndico dispone de 20 días hábiles para presentar ante el juzgado una nueva propuesta de enajenación de los activos, mientras el futuro de la acerera continúa en suspenso, aunque con un interesado que no ha desistido en su intención de rescatarla.

