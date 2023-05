Escala influencia de redes sociales en procesos electorales de México

Lenin Pérez, de la alianza UDC-PVEM, ha invertido durante el primer mes de la campaña un total de 555 mil pesos; Manolo Jiménez, de la coalición PAN-PRI-PRD, ha destinado 486 mil pesos; Armando Guadiana, de Morena, un total de 195 mil pesos; y Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, 153 mil pesos.

Todos esos montos, que en conjunto suman más de un millón de pesos, han sido inyectados desde su cuenta o las de los partidos que abanderan en el proceso electoral.

Según la plataforma, en el top ten de páginas que más han invertido para promocionarse en la entidad, únicamente está una página que ha inyectado recursos para ampliar su público en el Estado, y esa es Badabun, con 217 mil pesos en el último mes.

La importancia de redes no sólo se refleja en la vida democrática del estado y del país, sino que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Saltillo, Torreón y Piedras Negras, entre el 85 y el 96 por ciento de la población prefiere informarse por redes sociales sobre la situación de seguridad en Coahuila, uno de los temas de mayor importancia para los coahuilenses.

En tanto, entre el 57 y el 69 por ciento prefiere hacerlo a través de la televisión, según las mismas cifras del Inegi.

¿QUÉ OPINAN LOS FUNCIONARIOS ELECTORALES?

Recientemente, miembros del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) realizaron una mesa de análisis sobre la influencia de las redes en los procesos democráticos, en la cual se resumió que si bien la información a través de plataformas digitales puede generar procesos más libres, también puede ser utilizada con malos fines.

Durante la mesa y respecto al uso de las redes por parte de los partidos y los candidatos, el consejero electoral y presidente de la Comisión Editorial y de Difusión de la Cultura Democrática, Óscar Daniel Rodríguez, recordó que el uso de este método como medio de información proviene del momento en que los medios tradicionales como la televisión, dejaron de ser tomados en cuenta por la ciudadanía como el único lugar de donde podían informarse sobre el acontecer actual.

“Las redes se han convertido en una plataforma para hacer comunidades también políticas, sociales y culturales. El discurso ya es más directo y hace que la gente pueda saber en tiempo real lo que está sucediendo. La información, ya sea buena o mala, ya no puede ser controlada como antes”, dijo.

En ese sentido, el consejero Juan Carlos Cisneros recordó que además las redes han avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, y las últimas actualizaciones cambiaron la forma de difundir noticias.

“Las redes sociales ya forman parte del ADN de los que van naciendo. Los jóvenes que nacen son nativos digitales. En un inicio las redes eran meramente recreativas y ya ahora las propias instituciones tienen redes, para usarlas para difundir el mensaje democrático”, dijo Cisneros.

ACERCAMIENTO CON ELECTORADO

Por su parte, Guillermo Herrera, el secretario técnico de la Comisión Editorial, subrayó que bajo ese contexto, las redes sociales han servido como un primer acercamiento de los candidatos y los partidos hacia los ciudadanos, y este proceso electoral que vive Coahuila no es la excepción.

“Las redes también se han modificado mucho. Se crearon con un fin de esparcimiento; sin embargo, las instituciones y los partidos políticos también hemos visto la oportunidad de acercarnos de manera clara y sencilla”, mencionó.

A la par, Herrera también dijo que uno de los puntos más importantes de las redes es que permiten dejar un registro sobre las trayectorias políticas de cualquier ente que esté en este contexto, que pueden ser verificadas o consultadas en cualquier momento.

Detalló que una de las trabas que pueden tener los mismos entes está en seguir el lenguaje que se desarrolla en las redes sociales para poder generar interés en la ciudadanía.

Sobre el tema de los “influencers” y sus pronunciamientos políticos o partidistas en tiempos electorales, el consejero Óscar Rodríguez recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya lo ha analizado, aunque sostuvo que aún se tiene que regular.

“Nos falta un poquito regular en el país esta parte de la ley. Hay por lo menos dos posturas al respecto que rescato; una es una postura liberal que dice que no haya controles y que cada quien diga lo que quiere. Y hay un modelo más conservador, que tiene que ver con que haya ciertas reglas de lo que sí se puede hacer o no. Y ahí se pide que los influencers sean neutros o que si bien no lo son, sean objeto de fiscalización”, dijo.

Desde su perspectiva, Rodríguez aseguró que también en esos temas se deben aplicar controles para garantizar equidad total en la contienda.

Por otro lado, sobre la desinformación o información falsa que puede surgir en las redes sobre el proceso electoral, Guillermo Herrera dijo que lo más preocupante es que mucha de la ciudadanía no se preocupa por identificar si esta información es correcta.

Incluso, en este mes, Facebook registró ingresos por 120 mil pesos de una página llamada “Inconformes Incorruptibles”, que está difundiendo campaña negra en contra de algunos de los candidatos, misma que no cuenta con información amplia, actualizada y carece de fuentes.

“Es importante que la ciudadanía vaya modificando este aspecto en que estamos muy frágiles en México. No estamos acostumbrados a verificar y se da por un hecho lo que en muchas de las ocasiones no tiene ningún sentido. Las autoridades electorales tenemos que estar siempre al pendiente porque la información fluye de manera muy rápida”, explicó Herrera.

Recordó el ejemplo de una acción que se registró de desinformación en el marco del primer debate que se organizó entre los candidatos a gobernador de Coahuila, tras el cual surgió una encuesta que se compartió en redes sociales, en la que el IEC supuestamente declaraba como “ganador” a uno de los aspirantes.