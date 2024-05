Escuela de Lenguaje en Ramos Arizpe, parteaguas en atención de niños con discapacidad

Antes de asistir aquí Sergio presentaba problemas de lenguaje, casi no hablaba, era introvertido, hasta el día que su madre se enteró por las noticias de este centro en Ramos Arizpe y decidió llevarlo. Ahora dice que en tan solo medio año de terapia ha conseguido articular palabras completas, que ya habla más.

A Dylan le cambió la vida cuando ingresó a la Escuela de Lenguaje . Él, que nació con Síndrome de Down , presentaba ya algún retraso en el habla, pero desde que lo empezaron a tratar sus maestras Leonelly y Evelin ha mostrado progresos importantes y es más independiente.

Hasta no hace mucho Grettel sufría de falta de concentración, atención, comunicación y lenguaje, como consecuencia de la epilepsia que padece, sin embargo, con el apoyo de las maestras de esta institución ha ido mejorando su desempeño escolar, convivencia y socialización con sus amigos del jardín de niños regular al que asiste.

“Es personalizado, no es lo que mamá o papá digan, a lo mejor es de psicología o de apoyo pedagógico, las maestras que saben son las que deciden a qué tipo de sesión va cada niño”, señaló.

“Muchos vienen con el trastorno de lenguaje, pero también nos involucramos en mucha áreas, les decimos a los papás ‘no nos podemos enfocar en el lenguaje porque varía, hay problemas de aprendizaje, de conducta’, que el niño viene triste, vamos al fondo de por qué está triste, abarcamos muchas áreas”, explica Leonelly de León, integrante del cuerpo académico de este singular plantel.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: explican procedimiento para obtener permiso de trasplante de árboles

De tal manera que la escuela, que es atendida por expertas en educación especial, como Leonelly, psicología humanista, psicología y lenguaje y psicoterapia gestalt infantil, se ha consolidado por ser una institución que brinda armas y estrategias para que los niños que por su condición han sido excluidos de la educación formal se adapten a ella.

“Tenemos a un alumno con Síndrome de Down a él le habían cerrado muchas puertas, él no podía acceder, de hecho aún no puede acceder a una escuela regular, él está trabajando con nosotros, tenemos niños con espectro autista también”, dice Leonelly.

Y advierte que la mayoría de los alumnos de este centro son niños que desde su primera infancia han sido excluidos de la educación formal.

“Aquí nos basamos mucho en el amor, tratamos de darles las capacidades para que ellos logren enfrentarse a la sociedad. Muchas veces la sociedad no está preparada para nuestros niños y aquí los hacemos valientes”, comentó.

La maestra Leonelly expone que todavía faltan espacios de apoyo como éste en colonias distantes de Ramos Arizpe y otras ciudades de Coahuila, como Saltillo.

“En ocasiones se han acercado las escuelas de educación regular con nosotros para preguntarnos qué estrategias estamos trabajando con los niños, y eso nos da emoción porque ellos lo trabajan allá, en sus aulas”, compartió.

Ello no es más que el reflejo del impacto que ha tenido el modelo psicopedagógico de “Cambiando Vidas”.

TE PUEDE INTERESAR: La historia del campeón nacional de ciclismo que todavía se encuentra desaparecido en Coahuila

“Ya se están dando la oportunidad de aceptar estrategias diferentes que antes las escuelas regulares no aceptaban, vamos abriendo camino”, señaló.