La historia del campeón nacional de ciclismo que todavía se encuentra desaparecido en Coahuila

En 1994, resaltó que Daniel obtuvo una mención honorífica en el Premio al Deporte del periódico Vanguardia, donde el primer lugar fue para el actual candidato por el PRI a la presidencia municipal, Javier Díaz.

“Regresamos de la Ciudad de México con la medalla de oro de Daniel y decidimos postularlo al premio del periódico Vanguardia, pero ahí solamente lo nombraron con mención honorífica que consistió en mil pesos en material deportivo de la tienda Rogelio Bicicletas“, mencionó.

Sin más, después de ganar dos medallas de bronce en la categoría juvenil, introducirse seis meses en el Comité Olímpico de la CONADE e inscribirse en la carrera de Ingeniero Industrial en el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), el 21 de febrero del 2007 fue desaparecido.

“Desde entonces no sabemos qué pasó, su suerte, no sabemos dónde está, quién lo hizo, por qué lo hicieron, no sabemos si vive o no vive. En determinado momento mi hijo le dio gloria a Coahuila, pero desde hace 17 años Coahuila no ha respondido por Daniel”, externó.

DERECHO A LA MOVILIDAD

Ante la experiencia y el andar de Diana Iris, su familia y todos los casos similares, exigió un acceso al derecho a la movilidad en Saltillo.

“La movilidad, el hecho de salir de casa y poder regresar a nuestros hogares dignamente, desplazarnos con seguridad y tranquilidad es un derecho humano al que no todos tenemos acceso”, señaló.

“También tenemos derecho a regresar y no ser desaparecidos, ese es el derecho que exigimos, el del libre tránsito, que el estado no garantizó en el caso de mi hijo y en el caso de miles de jóvenes, personas, mujeres, niños y niñas que hoy se encuentran en calidad de desaparecidos”, expuso durante el Pre Foro Nacional de la Bicicleta.