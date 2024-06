Esperan que expedientes ‘caminen’; en Junta Especial 42 de Torreón los casos no avanzaban, aseguran

TORREÓN, COAH.- El abogado laboralista y presidente de la asociación civil Alzando Voces, Héctor Emilio Macías Jurado, consideró que la desaparición de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 42 de Torreón es un área de oportunidad, debido a que los expedientes no avanzaban en esta sede.

Este 17 de junio se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se determina que se supriman Juntas Especiales de la JFCA y los expedientes sean absorbidos por otras oficinas.

TE PUEDE INTERESAR: Contaminación del aire causa lluvia ácida y eso envenena a los árboles, indica ambientalista de Saltillo

Según el acuerdo se refiere que la Junta Especial 42 con residencia en Torreón, “presenta una carga significativa de asuntos promovidos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social —que representan un porcentaje elevado en comparación de los demás asuntos de los que es competente—, en los que se aprecia la necesidad de consolidar y unificar los razonamientos y argumentos jurídicos, que se vinculan a las normas especiales de la ley de la materia y la jurisprudencia específica, aplicables en su trámite y resolución”.

Por este motivo se consideró que las Juntas Especiales 19 y 20, ambas con residencia en Guadalupe, Nuevo León, que han atendido esta clase de asuntos y cuyos laudos han sido confirmados por el Poder Judicial de la Federación, “son idóneas para continuar con su trámite, hasta su conclusión, para lo cual procedería se distribuyan las cargas de trabajo en forma equitativa entre las Juntas antes mencionadas”.

Mientras que en lo referente a los juicios que se encontraban en trámite en la sede de Torreón, se consideró idónea la Junta Especial 25, con residencia en Saltillo, para continuar con su trámite, hasta su conclusión.

“A través de la asociación habíamos observado el actuar de las juntas especiales y locales, por desgracia era una lentitud increíble, los asuntos no caminaban, los actuarios no hacían notificaciones. Pareciera que querían alargar la existencia para seguir cobrando sueldos”, opinó el abogado Héctor Macías Jurado.

SOLO ALARGABAN PROCESOS

Dijo que esta lentitud provocó rezago de los expedientes en una “franca transgresión al derecho de acceso a la justicia eficiente y eficaz”. En esta sede se estimaba existían 10 mil expedientes, la mayoría con casos que involucra al IMSS. “Te llevaba a una desesperación increíble”, comentó sobre la lentitud de la Junta 42 de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Vecinos de ‘El Campanario’, en vigilia ante el riesgo de inundaciones por ‘Alberto’

Añadió que esta lentitud, la cual calificó de “frustrante”, se daba a pesar de que en los últimos dos años, desde que entró el nuevo sistema de justicia laboral, ya no recibieron demandas.

“Se tuvo dos años para sacar el rezago y no se visualizó que lo sacaran, parecía que se engrosaban más y se complicaban la existencia”.

El abogado mencionó que al parecer escogieron las juntas que tienen mayor eficiencia en la resolución de conflictos laborales, pues dijo que tienen conocimiento que la junta de Monterrey está trabajando bien. Además, consideró que les beneficiará en cuanto a que los expedientes puedan salir más rápido.

Ejemplificó que tiene asuntos desde 2013 con resoluciones pendientes a pesar de ser asuntos cerrados. Señaló que solían existir estrategias revestidas de legalidad que alargaban el cumplimiento de las resoluciones de jueces de distrito.

Reconoció que estos cambios involucrarán gastos y traslados que tendrán que hacer, pero mencionó que esperan que sean en beneficio de una justicia pronta.

DEBIERON DEJAR OFICINA DE GESTIÓN

El abogado Roberto Carlos Robles Medrano mencionó que sí era algo que se esperaba a consecuencia de la reforma, pero sí consideró que fue “abrupto” el cierre porque muchos asuntos quedaron en trámite.

TE PUEDE INTERESAR: Al momento de pasar por Saltillo, ‘Alberto’ pasará de tormenta a depresión tropical, señala meteoróloga

Comentó que en otros casos se había decidido dejar una oficina de gestión, pero no fue el caso para Torreón.

Para Robles Medrano sí dificulta la práctica sobre todo para quienes todavía tienen trámites, por lo que muchos trabajadores, insistió, no podrán acudir a las nuevas sedes.

“Muchos trabajadores no van a poder acudir por razón de tiempo, economía, trabajo que no los dejen. No hay un sistema, donde la tecnología se ha implementado y se tienen que hacer en este caso las audiencias presenciales”, explicó.

El abogado Roberto Carlos Robles coincidió que añadió que sí es deseable que al turnarse los expediente a otras juntas, se pueda tener mejor mayor celeridad en los expediente y se pueda abatir el rezago. “Se rezagó enormemente la Junta 42”, recalcó.