Está a menos de un mes de concretarse la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila

A más tardar el próximo 17 de diciembre, el Congreso del Estado deberá concluir el periodo de discusión y, en su caso, de aprobación y publicación de las iniciativas de reforma para concretar la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ).

Dichos proyectos, motivados por la reforma judicial integral impulsada en Coahuila desde diciembre de 2024, serán entregados al Poder Legislativo a más tardar el próximo 30 de noviembre, de acuerdo con el calendario publicado por el PJECZ y conforme al proceso de transición 2025-2027, orientado a armonizar y mejorar la impartición de justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Dejan en opacidad los recortes al Poder Judicial

Lo anterior, una vez que, después de las rectificaciones pertinentes, el Pleno del Tribunal reciba las iniciativas, lo cual está previsto para el periodo del 23 al 29 del mes en curso.

La agenda reglamentaria, a desahogarse entre septiembre y diciembre de este año, comprende iniciativas de ley, cartas y otras reformas, como: Ley de Disciplina Judicial, Carta del Derecho a la Justicia y Carta de la Independencia Judicial.

También contempla un diagnóstico para las reformas a otros ordenamientos, revisión de la iniciativa de reforma en materia del Tribunal Laboral Burocrático y la elaboración de la propuesta de seguridad social en materia judicial (pensiones).

Dentro de los objetivos del Plan de trabajo para la reglamentación de la Ley Orgánica, figuran los siguientes:

Integrar la agenda reglamentaria del PJECZ, que a su vez tiene por objeto precisar los ordenamientos legales a elaborar, los responsables, la metodología y el calendario para llevar a cabo los trabajos reglamentarios.

Asimismo, se busca establecer los grupos de trabajo que la Comisión de Transición implementará con los órganos y dependencias del Poder Judicial, con la asistencia técnica de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

También se pretende elaborar, con la participación del personal de cada instancia competente que determine dicha Comisión, las normas reglamentarias que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tiene que conocer, discutir y, en su caso, aprobar para implementar la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial conforme al proceso de transición 2025-2027.

Otro objetivo es publicar las normas reglamentarias del PJECZ e implementar su difusión, aplicación y eficacia para regular la organización y funcionamiento de todos los órganos y sus dependencias.

El origen de la reforma del Poder Judicial de Coahuila, que tiene su punto de partida en la modificación a la Constitución Política del Estado, está en la reforma a nivel federal, publicada en la Carta Magna en septiembre de 2024.

Mediante dichas modificaciones, el Gobierno Federal estableció la obligatoriedad de que todos los juzgadores del país, tanto federales como locales, y en este caso magistrados y jueces de Coahuila, sean elegidos por el voto directo y secreto de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza transición hacia el Tribunal de Disciplina Judicial en Coahuila

La razón de la reforma en la entidad tiene qué ver con la intención de establecer un nuevo modelo judicial que se centre en una mayor eficacia y accesibilidad, el fortalecimiento de la imparcialidad, la actualización normativa y el apego a los derechos humanos, según el artículo 17 de la Constitución Política del país.

Los cambios legislativos obedecen a la necesidad de combatir la corrupción y el nepotismo, asimismo, de fortalecer la imparcialidad de los juzgadores, establecer un régimen de disciplina judicial más estricto, garantizar los derechos humanos y dar continuidad a las estrategias de seguridad con base en una mayor certeza jurídica.