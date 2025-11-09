Avanza transición hacia el Tribunal de Disciplina Judicial en Coahuila

Tras la próxima extinción del Consejo de la Judicatura derivada de la reforma judicial, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial avanza en su proceso de transición, con un comité encargado de coordinar el cronograma de actividades y la entrega de la información necesaria para su plena operación.

Lo anterior fue informado por la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Dulce María Fuentes Mancillas, quien explicó que actualmente se trabaja en la elaboración de la propuesta de ley en materia de disciplina judicial para la creación de los lineamientos y reglamentos que permitirán la operatividad del tribunal.

Fuentes Mancillas detalló que también se realiza un diagnóstico de los expedientes en trámite dentro del Consejo de la Judicatura, con el propósito de concluirlos antes del cierre del año.

“Al día de hoy se tienen 54 expedientes que deberán desahogarse de aquí a diciembre. El objetivo es entregar en ceros para iniciar en enero sin rezagos”, explicó.

Añadió que, durante este proceso, no se dejará en estado de indefensión a las personas que presentaron quejas o denuncias, ya que el Consejo continúa admitiendo los procedimientos que correspondan a responsabilidades de servidores públicos del Poder Judicial.

En materia de transparencia, señaló que el nuevo tribunal será órgano garante en temas de acceso a la información y protección de datos personales, conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica. En este rubro, se coordina con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y con la Secretaría de Fiscalización para obtener acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Asimismo, indicó que el tribunal asumirá los recursos de revisión pendientes del ICAI, incluidos algunos heredados de administraciones anteriores, los cuales actualmente se encuentran en análisis por parte del Consejo de la Judicatura.