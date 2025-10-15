Estabilidad laboral y movilidad interna prevalecen en la industria automotriz de la Región Sureste de Coahuila

TORREÓN, COAH.- A la fecha no se tienen reportes de paros técnicos en la industria automotriz de la Región Sureste de Coahuila; lo que ha venido ocurriendo son reacomodos y enroques internos entre empresas, según aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas al término de la inauguración de la planta Norcast, en el complejo Global Industrial Park, en esta ciudad.

El mandatario destacó que estas acciones permiten mantener la estabilidad laboral y que, a pesar de los retos económicos, las compañías han buscado alternativas para conservar su plantilla y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.

En la industria automotriz es común la celebración de contratos de líneas de producción por varios años, los cuales, al término de su vigencia, dan paso a nuevos tratados y acuerdos.

Además, cuando una empresa realiza ajustes operativos o de personal, suele haber otras que, por expansión o nuevas inversiones, requieren incorporar trabajadores, generando una dinámica de movilidad laboral que ayuda a mantener el empleo en la región.

RECONOCIMIENTO FEDERAL A COAHUILA POR LIDERAZGO EN SEGURIDAD

En otro orden de ideas, el mandatario estatal resaltó que el Gobierno Federal ha otorgado un reconocimiento a Coahuila en materia de seguridad, subrayando no solo la fortaleza industrial del estado, sino también la efectiva coordinación con las distintas instancias gubernamentales, factor que contribuye a que la entidad se mantenga entre las más seguras del país.

Destacó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha utilizado sus redes sociales para dar cuenta de la excelente colaboración con el Estado de Coahuila y los resultados positivos obtenidos.

Una de las principales diferencias de Coahuila respecto a otros estados radica en el compromiso desde lo local, donde se cuenta con instituciones sólidas, disposición para afrontar los retos y una estrategia enfocada en la prevención y la cercanía con la ciudadanía.

“Estamos haciendo las cosas correctamente; para nosotros es fundamental invertir en patrullas, cuarteles y tecnología. El modelo de coordinación local genera resultados satisfactorios porque cada uno asume su responsabilidad”, puntualizó.

El gobernador enfatizó que el punto de partida para que las acciones sean efectivas es la voluntad de enfrentar los desafíos y la convicción de mantener a los gobernantes alejados de vínculos con la delincuencia, asegurando así que las cosas sucedan en beneficio de la sociedad.

PREVENTIVO EL CIERRE DEL PASO INFERIOR DEL PUENTE SOLIDARIDAD

Explicó el gobernador Jiménez Salinas que la decisión de cerrar el paso inferior del puente Solidaridad, que conecta Torreón con Gómez Palacio, se tomó como medida preventiva, luego de que los responsables del ataque a policías de Durango, al ingresar a Coahuila, evitaron el puente y utilizaron el vado para entrar a Torreón.

El objetivo principal es garantizar que quienes pretendan acceder a Torreón por esa ruta sean revisados en el retén y atraviesen el arco de seguridad, fortaleciendo así los controles de ingreso.

Ante la compleja situación registrada en los límites entre Coahuila y Durango, el cierre de los vados forma parte de una estrategia integral de seguridad. El mandatario resaltó que los coahuilenses están dispuestos a invertir algunos minutos adicionales para acceder a Torreón si esto contribuye a preservar la paz y el orden en la región.