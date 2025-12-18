Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
    Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026
    El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de fortalecer el apoyo al deporte y al alto rendimiento durante los próximos años. FOTO: SARAH ESTRADA

Durante la ceremonia, Javier Díaz adelantó que el municipio respaldará a quienes representen a Saltillo en competencias nacionales e internacionales

El Ayuntamiento de Saltillo entregó el Premio al Mérito Deportivo 2025 a deportistas, entrenadores y equipos locales, en una ceremonia encabezada por el alcalde Javier Díaz González, quien afirmó que el reconocimiento busca visibilizar “la dedicación, la disciplina, la perseverancia” detrás de los resultados deportivos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: quedan varadas 30 personas en vuelo al AIFA; exigen a VivaAerobús que no se repita

En su mensaje, comentó que el municipio mantendrá el impulso al deporte y adelantó que en 2026 habrá respaldo para atletas de alto rendimiento. “Va a haber apoyo, va a haber respaldo, va a dar recursos para siempre estar beneficiando a las y los deportistas saltillenses”, dijo.

Asimismo, Edgar Omar Puentes Montes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, compartió una anécdota sobre la participación de Díaz González como nadador en Atenas 2004, cuando el relevo mexicano terminó en el lugar 15 mundial. “¿No te gustaría ser a ti el reportero número 15 del mundo?”, dijo fue la respuesta del hoy alcalde ante cuestionamientos de los medios de comunicación en cuanto a su desempeño.

GANADORES

Durante la ceremonia el Premio al Mérito Deportivo 2025 se entregó en distintas categorías. En atleta, el reconocimiento fue para el arquero Matías Damián Grande Kalionchiz y para la tiradora olímpica Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza. En atleta adaptado, el galardón fue otorgado a José Esteban Aguilar Ruiz.

En la modalidad de entrenador, el premio fue para Pamela Michelle Reyes Wiseman, mientras que en la categoría de equipo se reconoció al conjunto de béisbol infantil Liga Saltillo, dentro de la categoría promotores.

Además, se entregaron menciones honoríficas al atleta adaptado Roberto Mendoza Salazar y al deportista Ignacio Alonso Martínez Cárdenas, en la categoría de atleta.

Temas


Deportes
Premios

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La CFE anunció la construcción de las centrales fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido en Coahuila.

Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
Constitución remendada

Remendada
true

CFE: ¿comienza el cambio hacia la energía limpia?
true

El caso Casar: cuando la arbitrariedad sale de control
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares