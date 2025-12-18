Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026

El Ayuntamiento de Saltillo entregó el Premio al Mérito Deportivo 2025 a deportistas, entrenadores y equipos locales, en una ceremonia encabezada por el alcalde Javier Díaz González, quien afirmó que el reconocimiento busca visibilizar “la dedicación, la disciplina, la perseverancia” detrás de los resultados deportivos.

En su mensaje, comentó que el municipio mantendrá el impulso al deporte y adelantó que en 2026 habrá respaldo para atletas de alto rendimiento. “Va a haber apoyo, va a haber respaldo, va a dar recursos para siempre estar beneficiando a las y los deportistas saltillenses”, dijo.

Asimismo, Edgar Omar Puentes Montes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, compartió una anécdota sobre la participación de Díaz González como nadador en Atenas 2004, cuando el relevo mexicano terminó en el lugar 15 mundial. “¿No te gustaría ser a ti el reportero número 15 del mundo?”, dijo fue la respuesta del hoy alcalde ante cuestionamientos de los medios de comunicación en cuanto a su desempeño.

GANADORES

Durante la ceremonia el Premio al Mérito Deportivo 2025 se entregó en distintas categorías. En atleta, el reconocimiento fue para el arquero Matías Damián Grande Kalionchiz y para la tiradora olímpica Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza. En atleta adaptado, el galardón fue otorgado a José Esteban Aguilar Ruiz.

En la modalidad de entrenador, el premio fue para Pamela Michelle Reyes Wiseman, mientras que en la categoría de equipo se reconoció al conjunto de béisbol infantil Liga Saltillo, dentro de la categoría promotores.

Además, se entregaron menciones honoríficas al atleta adaptado Roberto Mendoza Salazar y al deportista Ignacio Alonso Martínez Cárdenas, en la categoría de atleta.