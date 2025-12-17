POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político

I. CÁLCULO

En el cuartel moreno coahuilense, todo indica, han tomado la decisión de ubicar a la muzquense Tania Flores Guerra en la categoría de lastre y, a partir de ello, dejarla a su suerte en el proceso legal –primero de varios, nos dicen los enterados– que le enderezaron esta semana. Las huestes que encabeza Diego del Bosque parecen creer que si se mantienen al margen del tema, e incluso hacen como si no se dieran cuenta de que se está acusando a una de los suyos de haber cometido un delito, el asunto no los va a salpicar y nadie va a conectar a Tania con el partido de moda.

II. AUNQUE NO QUIERAN...

Por lo demás, parece que a nadie –salvo la acuñense Paloma de los Santos– le cuesta trabajo voltear hacia otro lado, pues la de Múzquiz no hizo sino acumular enemistades en el morenismo comarcano. Sus desplantes del pasado, nos dicen, le están costando que hoy nadie salga a decir una sola palabra de aliento o a expresar simpatía por ella. Con independencia de eso, lo que le ocurra en el futuro inmediato irá a la cuenta del morenismo local... e impactará en las urnas.

III. PRESENCIA CON INTERÉS

Y en el morenismo andando, al que se vio muy activo en Torreón y Saltillo durante la gira que su dirigente nacional, Luisa María Alcalde, desahogó en Coahuila, fue al “Paisano” Alfonso Cepeda Salas, senador él, pero también dirigente nacional del sindicato magisterial. Formalmente, se dice que la dirigencia está “convocando” a todos los senadores para que se integren al trabajo de campo y apoyen la estrategia electoral con miras a las elecciones de junio próximo. Sin embargo, dado que el de Arteaga tiene un gremio que “liderar”, algunas voces comentan que no es normal verlo “haciendo talacha”.

IV. ¿PLAN CON MAÑA?

Más de uno supone que el objetivo es, más bien, aprovechar la convocatoria de la dirigencia nacional para hacerse presente en Coahuila y, sobre todo, que la estructura armada a partir del sindicato magisterial para captar incautos... ¡perdón!, afiliar ciudadanos, se vaya convirtiendo en su plataforma de despegue para proyectos futuros. Con eso de que en Morena todo mundo adelanta los tiempos a su conveniencia...

V. SALIDA ANTICIPADA

Dalila Valdés Rodríguez, contralora de la UAdeC, inició trámites de jubilación y dejará el cargo en enero de 2026. El movimiento resulta, cuando menos, atípico: a la administración actual todavía le resta un año y –hasta ahora– existe además la opción de reelección. En ese contexto, adelantar el retiro es extraño, más aún si se considera que su pensión sería mayor de esperar un poco más. Esta decisión ha encendido suspicacias, pues todo apunta a que detrás estaría el hostigamiento del que es víctima desde hace algunos meses por parte del director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo. Al no encontrar respaldo ni protección institucional, habría optado por anticipar su salida y poner fin a una situación de violencia en su contra.

VI. RELEVO

En su lugar arribará Sandra López Chavarría, actual coordinadora de la Unidad Torreón, por lo que la vacante será cubierta de inmediato. No obstante, el encargo no será sencillo: le tocará recibir una auténtica papa caliente, al tener que investigar el conflicto de interés surgido tras la asignación de un contrato por 22 millones de pesos al cuñado de Jesús Montalvo para la compra de computadoras, mesabancos y aires acondicionados con recursos federales. ¿Se repetirá la historia de violencia por parte de Montalvo?

VII. NO ES SUFICIENTE

A propósito de la aprobación –unánime– en el Congreso de Coahuila, que encabeza Luz Elena Morales, de la nueva ley para regular los denominados “anexos”, es decir, los centros privados de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, agudos observadores nos hacen notar que, estando muy bien que se haya aprobado la citada norma porque el fenómeno se encuentra, literalmente, fuera de control, es preciso hacer notar que eso es apenas una parte de la respuesta que requieren las familias que cuentan a un adicto entre sus miembros. ¿Cuál es la otra parte? La creación de un sistema público de rehabilitación.

VIII. LA CHAMBA QUE FALTA

Y es que con la regulación a los centros privados, nos dicen, una de las cosas que va a ocurrir es que sus precios se van a encarecer y eso los dejará fuera de las posibilidades de muchas familias. Cabría esperar que nuestros representantes populares se dispongan a realizar la otra parte de la chamba, pues el problema de salud pública que existe sigue estando desatendido por el sistema de salud. A ver quién se pone la pilas primero.

IX. DIPLOMACIA

Desde Austin, el cónsul general de México en esa ciudad, Humberto Hernández Haddad, envió una carta al gobernador Manolo Jiménez. El texto expresa agradecimiento por las atenciones brindadas por la representación de Pro Coahuila en Texas, encabezada por Gloria Gutiérrez, y menciona su labor en favor de la proyección del estado en esa circunscripción. El documento también resalta la disposición para seguir fortaleciendo vínculos con Texas. Sin hacer mayor ruido, nos dicen, el mensaje confirma que la interlocución institucional con el entorno texano sigue en marcha. Bien haría el secretario de Fomento Económico, Luis Olivares, en darle mayor visibilidad a las acciones que desde la oficina en Texas se realizan.