La Armada venezolana escolta buques tras la amenaza de bloqueo de Trump

Varios buques que transportaban subproductos del petróleo procedentes de Venezuela zarparon de la costa oriental del país escoltados por la Armada venezolana entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer un “bloqueo” a los buques petroleros sancionados que hicieran negocios allí, según datos de seguimiento de buques y tres personas familiarizadas con el asunto.

Los buques que transportaban urea, coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo desde Puerto José tenían como destino los mercados asiáticos, dijeron dos de las personas, que hablaron bajo condición de anonimato debido al carácter delicado del asunto. El gobierno venezolano impuso la escolta militar en respuesta a las amenazas de Trump, dijeron.

La tercera persona familiarizada con el asunto, un funcionario estadounidense, dijo que Washington estaba al corriente de las escoltas y estaba estudiando diversas medidas, pero se negó a dar detalles. No quedó claro de inmediato si los barcos estaban en la lista de buques sometidos a sanciones estadounidenses, lo que los convertiría en objeto del bloqueo amenazado por Trump.

La compañía petrolera estatal de Venezuela, conocida como PDVSA, dijo en un comunicado el miércoles que los barcos relacionados con sus operaciones seguían navegando “con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación”.