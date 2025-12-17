Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico

Las obras del Tren Saltillo–Monterrey obligarán a la reubicación de la antigua estación ferroviaria La Encantada, la cual se encuentra en el ejido del mismo nombre y registrada en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles.

De acuerdo con documentos públicos, la empresa que resulte ganadora de la licitación para el diseño y construcción de las nuevas estaciones del tren será responsable del traslado del inmueble, considerado de valor patrimonial.

“El licitante deberá considerar todos los costos, recursos y acciones necesarias para los trabajos de rescate, salvamento, reubicación, intervención, reconstrucción y restauración de la antigua estación ferroviaria ‘La Encantada’, ubicada aproximadamente a cuatro kilómetros del polígono de la estación Derramadero, sobre el trazo ferroviario, en Coahuila de Zaragoza”, señala el documento.

Asimismo, se establece que la empresa ganadora deberá coordinarse con las autoridades competentes para el inicio, gestión, seguimiento y conclusión de los trámites necesarios, así como para la elaboración de estudios, dictámenes y proyectos ejecutivos, y la ejecución de las obras correspondientes, dentro de los plazos fijados por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Al respecto, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, explicó que la prospección arqueológica realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Dirección de Salvamento Arqueológico, reveló la existencia de inmuebles con valor patrimonial considerados monumentos históricos, cuya temporalidad data del siglo XIX o anterior.