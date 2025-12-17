Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
La estación deberá desarmarse ‘como Legos’ y trasladarse a un sitio donde no interfiera con el paso del tren de pasajeros
Las obras del Tren Saltillo–Monterrey obligarán a la reubicación de la antigua estación ferroviaria La Encantada, la cual se encuentra en el ejido del mismo nombre y registrada en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles.
De acuerdo con documentos públicos, la empresa que resulte ganadora de la licitación para el diseño y construcción de las nuevas estaciones del tren será responsable del traslado del inmueble, considerado de valor patrimonial.
TE PUEDE INTERESAR: Tren de pasajeros: siguen sin definirse cruces en Saltillo
“El licitante deberá considerar todos los costos, recursos y acciones necesarias para los trabajos de rescate, salvamento, reubicación, intervención, reconstrucción y restauración de la antigua estación ferroviaria ‘La Encantada’, ubicada aproximadamente a cuatro kilómetros del polígono de la estación Derramadero, sobre el trazo ferroviario, en Coahuila de Zaragoza”, señala el documento.
Asimismo, se establece que la empresa ganadora deberá coordinarse con las autoridades competentes para el inicio, gestión, seguimiento y conclusión de los trámites necesarios, así como para la elaboración de estudios, dictámenes y proyectos ejecutivos, y la ejecución de las obras correspondientes, dentro de los plazos fijados por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).
Al respecto, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, explicó que la prospección arqueológica realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Dirección de Salvamento Arqueológico, reveló la existencia de inmuebles con valor patrimonial considerados monumentos históricos, cuya temporalidad data del siglo XIX o anterior.
“Cuando hablamos de recuperación, lo más seguro es que se tenga que reubicar. Es decir, desarmarla como Legos y colocarla en otro lugar donde no interfiera con el paso de las vías; la otra opción era retirarla”, explicó.
Agregó que se trata de una estación relativamente pequeña, con agregados posteriores correspondientes a viviendas de trabajadores ferroviarios, las cuales se encuentran abandonadas y en mal estado. “La intención es recuperar este espacio como patrimonio cultural”, subrayó.
TE PUEDE INTERESAR: Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
Detalló además que se realizó un levantamiento del inmueble mediante escáner láser, utilizando tecnología de última generación con la que cuenta el INAH.
Aguilar Moreno señaló que no es la primera ocasión en que empresas responsables de grandes obras en la región deben cubrir los costos de estudios y trabajos especializados en materia arqueológica.
“Quien gane la licitación deberá contemplar estos trabajos dentro de sus gastos, ya que los sistemas constructivos de esta región son distintos a los de otras partes del país y requieren personal especializado”, concluyó.
SE RECONOCE LEGADO DE GUILLERMO PURCELL
Una investigación realizada por la Delegación del INAH en Coahuila documenta la historia de la estación La Encantada y del ferrocarril Coahuila–Zacatecas, el cual permitió la conexión nacional e internacional para el traslado de personas y mercancías, convirtiendo a Saltillo en un punto estratégico.
TE PUEDE INTERESAR: Tren Saltillo-Monterrey: listos $14 mil mdp para iniciar obra en 2026
Esta línea ferroviaria formó parte de la Mazapil Copper Company Ltd. y fue impulsada por el empresario irlandés Guillermo Purcell, residente en Saltillo, quien obtuvo en 1893 la aprobación de la compañía, con sede en Mánchester, Inglaterra. Ese mismo año se otorgaron importantes concesiones ferroviarias en el país.
La construcción del ferrocarril significó un motor de crecimiento para Saltillo y la región, al impulsar el comercio exterior y consolidar el desarrollo económico. Hacia 1895, la línea Coahuila–Zacatecas, conocida como “El Coahuilita”, unió diversas rancherías y poblaciones mediante una vía angosta de aproximadamente 914 milímetros, fortaleciendo la integración social y económica del sur de Coahuila y el norte de Zacatecas.