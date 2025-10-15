UAdeC certifica 16 programas educativos

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, anunció que 16 programas educativos de la institución fueron acreditados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). La mayoría corresponde a ingenierías y que con ello cerca del 60 por ciento de la matrícula estudiará en programas de calidad, según dijo.

“Ya nos pasaron el dato de que los programas evaluados fueron acreditados. Son 16, sobre todo ingenierías, y esto nos lleva a que más de la mitad de los alumnos cursen programas reconocidos por su calidad”, afirmó. Agregó que el evento oficial de entrega de certificados se realizará el 14 de noviembre.

Pimentel mencionó que anteriormente solo el 25 por ciento de los estudiantes estaba inscrito en programas acreditados. “La meta es llegar al 80 por ciento para finales del próximo año; hay programas que todavía no pueden evaluarse, pero seguimos avanzando”, comentó.

El rector aseguró que la certificación forma parte de un trabajo integral que incluye la mejora del deporte y la cultura. “No solo es academia; el deporte y la cultura también son parte del desarrollo universitario”.

Respecto a su gira por la Ciudad de México, Pimentel señaló que se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para abordar el tema de las pensiones universitarias. “Es un asunto que afecta a la mayoría de las universidades. Hemos sido escuchados por la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y confiamos en que se traduzca en beneficios para las instituciones”, comentó.

Asimismo, informó que sostuvo un encuentro con Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). “Le presentamos un proyecto y lo recibió muy bien. Coincidimos en que el deporte universitario debe dignificarse y ser parte de la formación integral de los estudiantes”, mencionó.

Pimentel concluyó que la universidad continuará gestionando recursos y fortaleciendo su infraestructura para mantener la calidad educativa. “Estamos avanzando en unidad, trabajando en equipo y con la convicción de que la universidad no puede detenerse”, afirmó.