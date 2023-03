Estacionarse en lugar prohibido, utilizar el celular y no usar cinturón, son las multas más recurrentes en Torreón

Por ser un distractor, el maquillarse se encuentra penado, no obstante en otras entidades de la República no existe esta prohibición para los conductores

Torreón, Coahuila. - Los tipos de multas de tránsito más recurrentes en Torreón son estacionarse en lugares prohibidos, no usar cinturón de seguridad, utilizar el celular mientras conduce, no ceder el paso a los peatones y en los motociclistas no usar casco de seguridad.

A diferencia de las grandes ciudades del país, aquí no se ofrece la posibilidad de realizar el pago de multas en línea o descargar la boleta que puede ser abonada en los bancos o tiendas de conveniencia, relató el presidente del Consejo Ciudadano de Vialidad, Pablo García.

Comentó que las infracciones que han aumentado entre los automovilistas son abandonar el lugar de un accidente sin estar lesionado, causar un percance al no haber seguido las medidas se seguridad vial y hacer caso omiso de la señalética que implica pasar en rojo los semáforos.

La sanción para aplicarse en cada multa puede variar, pues puede quedar en una amonestación verbal o por escrito de un agente; una multa, el arresto, la prohibición de circular en vehículos y hasta la obligación trabajos a beneficio de la comunidad, lo que quedará al criterio del Juez Calificador adscrito al Tribunal de Justicia Municipal.

Por ser un distractor, el maquillarse se encuentra penado, no obstante en otras entidades de la República no existe esta prohibición para los conductores, apuntó el entrevistado.