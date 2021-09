‘Estado invertirá lo que la Federación no mande’, dice Desarrollo Rural

SABINAS,COAH.- Los recortes presupuestales en el 2020 por parte del Gobierno Federal a varios rubros, entre ellos la ganadería y la agricultura, afectaron a los productores coahuilenses, aunque trabajando en sinergia con el Gobierno Estatal y Municipal se ha logrado importante avance, dijo José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo Rural.

Cerca de 250 millones de pesos fue el recorte que sufrió este sector por parte del Gobierno Federal, dijo el funcionario, más sin embargo, el gobierno estatal y municipal en inversiones conjuntas se lograron realizar los proyectos que se tenían ya preparados y fue prácticamente con estas obras que se recuperaron esos 250 millones menos que llegaron.

IMPACTO NEGATIVO

“Desde que llegó este Gobierno se aplicaron serios recortes al campo, pero eso no ocasionó que en Coahuila se tuviera un retroceso, al contrario, trabajando junto con los productores se ha mantenido el ritmo”, dijo Flores Méndez.

No sé cuáles serán los recortes para el 2022, dijo el ganadero, pero el Gobernador del Estado ha sido muy claro; él junto con los municipios invertirán lo que la Federación no mande, esto para evitar que el campo en Coahuila no vaya para atrás.

BIEN DIRIGIDOS

Programas de venta de semilla de forraje, de compra de sementales y maquinaria agrícola, entre otros, son los que han estado siendo subsidiados por los gobiernos municipales en conjunto con el Gobierno Estatal y los mismos productores, dijo el funcionario estatal.

Para el mes de noviembre sabremos cómo se presentará el presupuesto del 2022 para el campo coahuilense, acaban de presentar el presupuesto y esperemos que mejore la situación, finalizó José Luis Flores Méndez.

MAL AUGURIO

Para el 2022 el campo tamaulipeco sufrirá de nuevo de recortes presupuestales por parte de la Federación de acuerdo con lo detallado en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022 recibido por la Cámara de Diputados, adelantó Óscar Almaraz.

El diputado federal por el V Distrito con cabecera en Ciudad Victoria, aseguró que viene una disminución “fuerte” dentro de la partida para apoyar al campo a nivel nacional, de la que no se salvará Tamaulipas a pesar de exponer el constante abandono de este sector.