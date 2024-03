Este martes inicia el programa de prevención y combate de incendios forestales, anuncia Protección Civil de Coahuila

El próximo martes inicia el programa de prevención y combate a incendios forestales con un evento que se realizará en el 69 Batallón de Infantería en Saltillo, que incluye protocolos para geolocalizar los siniestros y las comunidades cercanas a ellos para determinar si es necesario evacuarlas como medida preventiva y evitar que el humo y el fuego puedan afectar la integridad de las personas.

TE PUEDE INTERESAR: Feria de Saltillo presume nuevo logo y le llueven críticas

“Siempre tenemos brigadas listas en las diferentes regiones del estado. Las brigadas que atienden el incendio generalmente las coordina la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Sedena y la Guardia Nacional, además participan brigadas comunitarias rurales, que son un número importante”, informó Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado.

TAMBIÉN INSPECCIONARÁN ÁREAS TURÍSTICAS

“Asimismo, están preparados para el periodo vacacional de Semana Santa, trabajando en coordinación con las unidades municipales porque les corresponde por ley revisar los balnearios, las rutas de mayor afluencia de turistas para tomar medidas preventivas”, apuntó Martínez Ávalos.

Añadió que iniciarán las inspecciones de los anexos o centros para rehabilitar adicciones, trabajando en coordinación con los municipios para verificar que cuenten con extintores, salidas de emergencia, brigadas o binomios con primeros auxilios, prevención y control de incendios, búsqueda, rescate y evacuación.

“Vamos a reiniciar este mes las supervisiones porque nos basamos en registros que tiene el Gobierno del Estado, ese registro nos lo pasan, hacemos recorridos de inspección y nos damos cuenta cuál cumple y cuál no, al que no cumple se le deja un acta de inspección, se le pide que en cinco días regularice su situación, de no regularizarla tendrá que ser clausurado mientras elabora su plan de prevención de accidentes”, expuso.

El año pasado no aplicaron clausuras, sólo emitieron apercibimientos. Señaló que no es fácil ubicar los anexos que operan en la clandestinidad y es muy triste que sean ubicados luego de que ocurre algún incidente.