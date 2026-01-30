‘Estela está tranquila’; su defensa alista amparo tras intervención de la Secretaría de las Mujeres

La defensa legal de Estela Guadalupe, encabezada por la abogada Hilda Ordóñez, se pronunció ante la reciente intervención de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, señalando que el caso ha generado una sorpresa a nivel nacional debido a la naturaleza de la vinculación y a las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso judicial.

Hilda Ordóñez aseguró que Estela se encuentra tranquila al saber que existen organismos y juzgados federales que velan por los derechos de las mujeres en un proceso que ha sido calificado por activistas y colectivas como una “simulación que criminaliza a la madre”.

DENUNCIAN EXCESOS

Ordóñez manifestó que, además de la vinculación por un delito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha definido como exclusivo hacia las mujeres, se presentaron excesos e irregularidades por parte del juez de control.

Entre estas faltas, destacó la aplicación de una medida cautelar desproporcionada en la audiencia inicial, arresto domiciliario.

Ante esta situación, la abogada informó que actualmente se está concluyendo la preparación de un amparo contra el auto de vinculación a proceso, buscando que la justicia federal revise la legalidad de la resolución del tribunal local.

En un giro hacia la revisión institucional, la defensa destacó que el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ha abierto canales de comunicación para asegurar que las determinaciones de este caso se analicen con estricta objetividad.

Esta apertura se suma a la ruta de acción anunciada por la secretaria de las Mujeres a nivel federal, Citlalli Hernández, quien informó esta tarde que buscará dialogar tanto con la Fiscalía General de Coahuila, como con el Tribunal Local para corregir lo que calificó como una “violación a los principios constitucionales”.

DEBATE SOBRE LA VIOLENCIA VICARIA

La intervención federal de la Secretaría de las Mujeres se fundamenta en que la violencia vicaria es un delito diseñado para combatir la asimetría de poder, ya que el 90% de los casos de violencia a través de terceros es cometido por hombres contra mujeres. Citlalli Hernández reiteró que aplicar esta ley de manera neutral es un error, pues la legislación federal la define específicamente como una acción para dañar a las mujeres a través de sus hijos.

Mientras el proceso legal avanza, Estela Guadalupe continúa su proceso en libertad debido a una suspensión de amparo previa, en espera de que el nuevo recurso legal y la intervención de las autoridades federales y estatales definan el rumbo de este expediente inédito en Coahuila.

A SABER

El 26 de enero fue vinculada a proceso por violencia vicaria

Su esposo Johnny la acusa de violencia familiar

Estela manifiesta ser víctima de una injusticia. Tuvo detención domiciliaria previo a la vinculación.

Ya se encuentra en libertad, pero vinculada a proceso.