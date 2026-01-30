Megaobras en Coahuila contemplan proyectos en la carretera 57, informa Manolo Jiménez

Coahuila
/ 30 enero 2026
    Megaobras en Coahuila contemplan proyectos en la carretera 57, informa Manolo Jiménez
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que las principales megaobras proyectadas por el Gobierno de Coahuila se concentrarán en el corredor de la carretera 57, con inversiones de miles de millones de pesos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Según el mandatario estatal las obras, que se derán a conocer en marzo, se desarrollarán en los 38 municipios de la entidad

Las megaobras que prepara el Gobierno de Coahuila estarán concentradas principalmente en el corredor de la carretera 57, informó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. “Son varias megaobras, una inversión de miles de millones de pesos. La gran mayoría tienen que ver con la carretera 57, libramientos, ampliaciones, el Puente Dos de Piedras Negras”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si en estos proyectos se incluye el tema de Los Chorros, el mandatario explicó que el proyecto técnico continúa. “Lo único que falta es recurso, y como este tramo pertenece a Capufe, tiene que ser recurso federal”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Se prioriza el interés superior de la niñez en casos de violencia vicaria: Pronnif Coahuila

Mientras se define la viabilidad presupuestal de la obra, el gobernador indicó que se han planteado medidas inmediatas para reducir riesgos en la zona, particularmente mediante el reforzamiento de la vigilancia. “He insistido mucho con la Guardia Nacional en que haya mayor presencia; eso ayudaría bastante a reducir los accidentes”, afirmó.

Añadió que otro aspecto clave es la capacidad de respuesta cuando ocurre un percance. “Cuando hay un accidente, es importante que haya una reacción rápida para mover los vehículos y auxiliar a las personas”, dijo, al señalar que este tipo de acciones pueden marcar diferencia en ese tramo.

Jiménez Salinas comentó que recientemente sostuvo comunicación con mandos de la Guardia Nacional y que el tema de Los Chorros se encuentra bajo revisión. “Vi al nuevo comandante regional hace dos o tres días y me comentó que estaban sobre el proyecto”, dijo.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

