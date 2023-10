Estoy listo para una posible reelección, pero lo primero es cumplirle a Torreón: Román Cepeda

TORREÓN, COAHUILA.- El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, de nueva cuenta se refirió a la posibilidad que tiene de, llegado el momento, buscar competir en su reelección, como respuesta a la pregunta de una reportera.

Román Cepeda, insistió, en que por ahora lo que realmente le importa es continuar trabajando con la intención de cumplirle a los torreonenses desde el cargo en el que aún le quedan 15 meses de gestión por delante.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 12 mil migrantes venezolanos han llegado a Piedras Negras

“Estoy listo para lo que pueda venir en el tema político, pero es importante no ocuparse de temas que son de otro tiempo y sí preocuparse por darle resultados a Torreón, lo cual en todo caso en un momento dado determinará la posibilidad de que haya o no una reelección, si es que así lo consideran aquellos a los que les corresponda decidir al respecto”, dijo.

Recordó que él fue electo para presidir una administración municipal que tendrá continuidad hasta el final del 2024, y dijo, en ese sentido que Torreón merece que se siga trabajando duro como desde el primer día.

“Yo sé mi ruta, he sido claro, los que tienen que tomar la decisión, que la tomen en su tiempo. Yo no voy a ser motivo de acelerar ningún proceso, al contrario, nunca he tenido obsesiones en mi vida, ni en lo empresarial ni en lo político”, respondió al ser cuestionado sobre el particular.

Dijo que su labor como presidente municipal la realiza con base en un proyecto definido con la visión de un Torreón 20-40, que tiene que ver con que es el corto y el mediano plazo, y en el que trabaja a través del IMPLAN. En ese sentido “creo que hay mucho que construir, y si no seguiré mi ruta. Román tiene mucho que hacer en lo personal, en lo político otros deciden y estaremos al pendiente”, agregó.

Habrá que esperar a quienes les corresponde tomar algunas decisiones lo hagan, en tanto que “yo lo dije, estaré puesto y listo para cualquier cosa, pero lo primero que tengo que hacer es seguirle cumpliendo a Torreón”.

“Yo sé que esta administración concluye en diciembre del 2024, por eso los tiempos de Torreón en obra pública, en infraestructura, en crecimiento económico y en seguridad yo estaría al frente durante todo este período”, comentó también.

Asimismo, asegura que él tiene ahora una visión muy clara como alcalde de Torreón, donde queda todavía mucho que construir en materia de seguridad, obra pública y de vialidad.