Estudiante de Medicina de la UAdeC denuncia el acoso y abuso que vivió durante sus prácticas en ejidos de Arteaga

“ A partir de diciembre de 2023 me comienzan a asignar turnos extras a mi horario ya establecidos. Nóminas fantasmas de médico de base ($1000-$1200 el turno) como el turno matutino Huachichil que hasta ahorita sigue cubierto por pasante. Pero ciertos funcionarios siguen cobrando esas nóminas. El día 14 de diciembre me solicita ocupar el puesto de cajero, enfermero (actividades que no me corresponden) y medico en mi Clínica adjunta de 15:00 horas a 22:00 horas, debido a que el personal de la clínica tuvo su ‘posada’” , indica la joven en su denuncia.

AMENAZAS Y ABUSO DE AUTORIDAD

Lumbreras también narra que entre el 11 y el 15 de marzo de 2024 se le ordenó cubrir turnos de médico de base en la Clínica de El Tunal, trabajando jornadas extenuantes que iban desde las 20:00 horas hasta las 07:40 horas del día siguiente, además de cubrir otro turno el sábado 16 de marzo.

En abril, la situación se agravó cuando se le asignaron más turnos de médico de base en San Antonio y Huachichil. Al negarse a cubrir estos turnos debido a sus actividades extracurriculares, específicamente un curso de preparación para el ENARM, comenzó a recibir amenazas y hostigamiento por parte del director en salud. “El director de Salud me amenazó con suspenderme del servicio por no cubrir la plaza del médico de base que no me corresponde”, afirmó la joven profesionista.

Ante la negativa de Lumbreras a seguir cubriendo turnos no asignados, el 28 de abril de 2024, el director de Salud le ordenó no presentarse más a su servicio social, acusa, tras lo cual ella acudió al alcalde de Arteaga para presentar una queja formal.

Dulce expone que aunque se realizó un ajuste en su horario, las amenazas continuaron, llegando incluso a sugerirle que desistiera de su servicio social: “Se me ordenó cubrir la plaza de médico de base en la clínica de San Antonio de las Alazanas de 20:30 horas a 8:00 horas del día siguiente, negándome previamente ya que no era compatible con mis horarios, además de haber cumplido con mis horas obligatorias de ese día, por lo que recibí por parte del director en salud llamadas y mensajes amenazantes para finalizar con una llamada a las 22:38 horas del director en Salud gritándome que ya no me presentara en el servicio social porque ya me iba a dar de baja definitiva”.

Y continúa: “El día 30 de abril del 2024 me presenté en El Tunal y al salir de mi turno recibí llamadas y mensajes a través de terceras personas para indicarme que tenía que cumplir un horario de 16 horas 5 días a la semana (horario que corresponde a 2 turnos, el asignado al MPP y el de médico de base), por lo que en ese instante hice una llamada a c. Roxana Cisneros, secretaria del Ayuntamiento a las 19:36 horas para aclarar la situación tendiendo como respuesta y cito ‘Dulce esto no es un juego, tienes que cumplir tu servicio, si no puedes mejor desiste del servicio’”.

ABUSO SEXUAL Y REVICTIMIZACIÓN

Uno de los aspectos más graves de su denuncia es el relato del abuso sexual que sufrió en octubre y el 14 de diciembre de 2023. A pesar de haber informado de estos eventos al director en salud y al alcalde de Arteaga, se le pidió seguir trabajando con su agresor, asegura. Lumbreras denuncia que, además de los abusos, sufrió revictimización y humillaciones por parte de funcionarios del DIF Arteaga.

Finalmente, Lumbreras agradeció el apoyo recibido por parte de la UAdeC, que procedió al cambio de su plaza y le brindó acompañamiento durante todo el proceso.

En su denuncia, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para promover los derechos humanos y proteger a los pasantes y profesionales de la salud de situaciones de abuso y explotación laboral.