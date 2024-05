Starbucks regalará café el 2 de junio por ir a votar... solo si llegas tempranito

El próximo 2 de junio, México despertará al ritmo de las urnas en una jornada electoral crucial, donde se decidirán cargos a nivel local, estatal y federal. En medio de este panorama de responsabilidad cívica, hay un aliciente delicioso para los votantes: una taza de café gratis cortesía de la famosa cadena de cafeterías Starbucks.

Sí, así como lo lees: los votantes mexicanos que muestren su dedo entintado como prueba de haber votado, podrán disfrutar de un delicioso Espresso o un Chiapas de tamaño Alto (300 ml), sin costo alguno, en la cadena nacida en Seattle en los años 70.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Los monstruos somos nosotros’: Daniel, del taxi para mascotas de Saltillo

Esta iniciativa, ideada por Starbucks, no solo busca incentivar la participación ciudadana, sino también agregar un toque de calidez a este día tan importante. Eso sí, hay un pequeño detalle que no puedes pasar por alto: esta promoción es válida únicamente para los primeros 140 votantes que lleguen a las sucursales participantes.

A TENER EN CUENTA

Además de estar limitada solo a 140 personas por sucursal, la oferta estará disponible solo el 2 de junio, desde la apertura hasta el cierre de la tienda o hasta que se agoten las 140 cortesías por establecimiento.

Y para que no haya malentendidos, es importante destacar que la promoción no aplica en los servicios de Drive Thru, Recoge en Tienda, Recoge en tu Auto, ni en entregas a domicilio mediante plataformas como Didi, Rappi, Uber o Wow+.

Además, esta tentadora promoción no se puede combinar con otras ofertas, cupones, descuentos ni con los beneficios del programa Starbucks Rewards. De este modo, Starbucks asegura que todos los participantes puedan disfrutar equitativamente de su café gratis.

CAFÉ GRATIS EN TU CUMPLEAÑOS

Starbucks sabe cómo consentir a sus clientes, no solo en días de elecciones, sino en fechas personales importantes como tu cumpleaños.

Así, durante todo el mes de tu cumpleaños, la compañía te regala una bebida de cortesía, siempre y cuando hayas realizado al menos una compra de $50 pesos en los 90 días anteriores.

Las opciones son amplias y variadas: puedes elegir cualquier bebida preparada en barra, en cualquier tamaño y presentación, ya sea caliente, helada o en frappuccino. Sin embargo, hay algunas restricciones: no aplica en bebidas embotelladas, métodos de café ni en cócteles en tiendas Reserve. Además, estás limitado a tres modificadores por bebida.

Para acceder a este beneficio, deberás presentar una identificación oficial que confirme tu fecha de nacimiento.

Con estas promociones, Starbucks busca fortalecer la relación con sus clientes, fomentando un sentido de comunidad y participación.

Así que este 2 de junio, no olvides ejercer tu derecho al voto. Y si eres uno de los primeros en llegar a las sucursales de Starbucks, disfruta de tu Espresso o Chiapas como un pequeño pero significativo reconocimiento a tu participación.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ¿Esta ola de calor no te deja dormir? ¡Así puedes lograr descansar!

RESTAURANTES DE SALTILLO OFRECEN DESCUENTO A VOTANTES

Para el proceso electoral del dos de junio, los restaurantes afiliados a Canirac Saltillo estarán ofreciendo descuentos del 10%, 15% y hasta el 20% a quienes acudan a emitir su voto ese día.

En días pasados, en entrevista para VANGUARDIA, el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, informó que firmarán un convenio con el Instituto Electoral de Coahuila para, como en otros años, estimular el voto y promover que aquellas personas que están indecisas salgan a votar por algún candidato.

Agregó que será a través de los medios de comunicación o las redes sociales donde se dará a conocer la lista de los restaurantes participantes, para que puedan acercarse al que sea de su preferencia y mostrando que realizaron su voto, puedan acceder a descuentos que van del 10%, 15% y hasta 20% en el consumo que tengan ese domingo de la elección.