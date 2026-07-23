Exhiben a policía de Coahuila extorsionando a familia; regresa el dinero al ver que lo estaban grabando

En la grabación, el uniformado detiene la marcha de un vehículo particular bajo el argumento de que el conductor había rebasado en línea continua. Posteriormente, solicita 3 mil pesos para permitirles continuar su camino.

Un elemento de la Policía del Estado de Coahuila fue exhibido en redes sociales luego de que presuntamente intentó extorsionar a una familia durante una revisión de tránsito en carretera.

GRABACIÓN CAPTA NEGOCIACIÓN

De acuerdo con el video, los ocupantes del automóvil informaron al agente que no contaban con esa cantidad, por lo que el policía redujo el monto a 700 pesos, suma que finalmente fue entregada.

Sin embargo, al percatarse de que uno de los pasajeros documentaba la situación con un teléfono celular, el elemento cambió de actitud y ofreció devolver el dinero, además de entregar otros mil pesos con la condición de que la grabación fuera eliminada.

“Nos dijeron que no tenían por qué cobrarnos nada, por eso nos dijeron que le marcáramos, y como usted ya está aquí, espérese tantito a que lleguen, por favor”, se escucha decir a una mujer en el video difundido en redes sociales.

Ante ello, el policía responde: “No, jefa; hágame el favor”, mientras la mujer insiste en que tampoco contaban con recursos económicos.

Con evidente nerviosismo, el uniformado agrega: “Se los regreso, jefa, y aquí quedamos; es más, le doy mil pesos para que no haya pedo; no quiero problemas yo, pierdo mi trabajo; tengo dos niños”, al tiempo que pide que la grabación sea borrada.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado si se inició alguna investigación o procedimiento administrativo relacionado con los hechos difundidos en el video.