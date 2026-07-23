Rinden homenaje a policías caídos en Torreón; Miguel Riquelme reafirma su compromiso con la seguridad

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    Rinden homenaje a policías caídos en Torreón; Miguel Riquelme reafirma su compromiso con la seguridad
    Catorce elementos jubilados fueron reconocidos por los años de servicio prestados a la corporación. SANDRA GÓMEZ

Durante la ceremonia también fueron reconocidos 14 elementos jubilados; el alcalde destacó que la ciudad avanzó en los indicadores nacionales de seguridad

TORREÓN, COAH.- Al señalar que la seguridad que hoy vive Torreón se construyó sobre el valor y sacrificio de quienes enfrentaron los años más difíciles de la ciudad, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó este jueves un homenaje póstumo a 14 elementos de seguridad caídos entre 2010 y 2012, además de reconocer la trayectoria de 14 policías que concluyeron su etapa activa tras jubilarse.

Durante la ceremonia, el presidente municipal agradeció a los familiares de los oficiales caídos o desaparecidos en cumplimiento del deber y destacó que su legado permitió superar el periodo crítico registrado entre 2008 y 2012, gracias al trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.

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Riquelme Solís afirmó que el desarrollo económico y el bienestar social que hoy registra Torreón son resultado de ese esfuerzo conjunto. Asimismo, respaldó las estrategias de seguridad impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En ese contexto, señaló que Torreón se ubicó como la tercera ciudad más segura de México entre los municipios con más de 500 mil habitantes y avanzó del lugar 21 al 16 en la percepción nacional de seguridad.

$!Familiares de los policías caídos recibieron un homenaje en memoria de quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber.
Familiares de los policías caídos recibieron un homenaje en memoria de quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber. SANDRA GÓMEZ

La ceremonia incluyó el tradicional pase de lista, a cargo del comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal. También se entregaron banderines a los familiares de los oficiales homenajeados y reconocimientos al personal jubilado.

Al evento asistieron Eduardo Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento; Sergio Lara Galván, presidente de la Comisión de Seguridad; y Gerardo Márquez Guevara, titular de la Consejería Jurídica del Municipio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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