Rinden homenaje a policías caídos en Torreón; Miguel Riquelme reafirma su compromiso con la seguridad
Durante la ceremonia también fueron reconocidos 14 elementos jubilados; el alcalde destacó que la ciudad avanzó en los indicadores nacionales de seguridad
TORREÓN, COAH.- Al señalar que la seguridad que hoy vive Torreón se construyó sobre el valor y sacrificio de quienes enfrentaron los años más difíciles de la ciudad, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó este jueves un homenaje póstumo a 14 elementos de seguridad caídos entre 2010 y 2012, además de reconocer la trayectoria de 14 policías que concluyeron su etapa activa tras jubilarse.
Durante la ceremonia, el presidente municipal agradeció a los familiares de los oficiales caídos o desaparecidos en cumplimiento del deber y destacó que su legado permitió superar el periodo crítico registrado entre 2008 y 2012, gracias al trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.
Riquelme Solís afirmó que el desarrollo económico y el bienestar social que hoy registra Torreón son resultado de ese esfuerzo conjunto. Asimismo, respaldó las estrategias de seguridad impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.
En ese contexto, señaló que Torreón se ubicó como la tercera ciudad más segura de México entre los municipios con más de 500 mil habitantes y avanzó del lugar 21 al 16 en la percepción nacional de seguridad.
La ceremonia incluyó el tradicional pase de lista, a cargo del comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal. También se entregaron banderines a los familiares de los oficiales homenajeados y reconocimientos al personal jubilado.
Al evento asistieron Eduardo Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento; Sergio Lara Galván, presidente de la Comisión de Seguridad; y Gerardo Márquez Guevara, titular de la Consejería Jurídica del Municipio.