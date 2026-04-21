Exhorta diputada a actualizar protocolos contra ciberbullying con IA

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Coahuila
/ 21 abril 2026
    Exhorta diputada a actualizar protocolos contra ciberbullying con IA
    La diputada propone integrar rutas de prevención, atención e intervención ante violencia digital en escuelas de nivel básico y medio superior. HOMERO SÁNCHEZ

La diputada María del Mar Treviño llamó a la SEP y sus homólogas en las entidades federativas a incorporar esta modalidad de violencia digital en los criterios de actuación en escuelas de educación básica y media superior

Ante un escenario en el que la tecnología está siendo utilizada por adolescentes y jóvenes para denigrar a otros, la diputada del PRI en el Congreso de Coahuila, María del Mar Treviño, llamó a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas estatales, actualice los criterios de actuación frente a la violencia digital en el entorno escolar e incorpore de manera explícita el ciberbullying potenciado con inteligencia artificial.

La legisladora subrayó la importancia de establecer rutas de atención, prevención e intervención para víctimas, agresores y sus familias en todos los niveles de educación básica y media superior, ante el incremento de este tipo de prácticas en entornos digitales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aumenta-consumo-de-drogas-entre-menores-en-coahuila-pide-diputada-reforzar-prevencion-OE20175308

NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA DIGITAL

El planteamiento, mencionó, surge a partir de lo expuesto en el pasado Parlamento Juvenil, donde estudiantes advirtieron sobre nuevas formas de violencia en línea. De acuerdo con la legisladora, los jóvenes señalaron la necesidad de que la legislación evolucione al ritmo de las tecnologías que actualmente inciden en su vida cotidiana.

La diputada explicó que el acoso escolar ha dejado de limitarse al espacio físico, ya que el uso de celulares, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial ha permitido la creación y difusión de contenido digital que puede humillar o ridiculizar a estudiantes en cuestión de minutos.

Este tipo de violencia incluye la generación de imágenes, videos o montajes con fines de burla o agresión, accesibles incluso para menores de edad sin conocimientos técnicos especializados, lo que amplifica su alcance y velocidad de difusión.

RIESGOS PARA LA SALUD MENTAL

La legisladora señaló que estudios en materia de salud mental advierten que la exposición a humillación pública en entornos digitales puede derivar en ansiedad, depresión, aislamiento social y, en casos graves, ideación suicida, especialmente en población infantil y adolescente.

Datos de organismos como la UNICEF indican que una parte importante de menores en México ha enfrentado situaciones de ciberacoso, mientras que instituciones como el INEGI han documentado un aumento de estos casos en los últimos años.

“El bienestar de nuestros menores y jóvenes no tiene techo ni límite, cada nueva tecnología que aparece, cada nueva forma de violencia que emerge, nos convoca a actualizarnos, a legislar mejor, a exhortar con más fuerza, a proteger con más inteligencia. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mexicanos merecen crecer sin miedo, con dignidad, con la certeza de que los adultos estamos dispuestos a protegerlos, tanto en las calles como en la pantalla.”, concluyó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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