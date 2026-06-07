Exhorta Protección Civil de Ramos Arizpe a tomar medidas preventivas ante pronóstico de lluvias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el pronóstico de precipitaciones para los próximos días en la región, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas que permitan disminuir riesgos en viviendas, vialidades y espacios públicos. Las autoridades señalaron que una de las principales acciones recomendadas es mantener libres de basura, tierra y escombro las alcantarillas, rejillas y desagües cercanos a los domicilios, con el fin de facilitar el flujo del agua y evitar inundaciones o encharcamientos.

Asimismo, se exhortó a la población a asegurar objetos que pudieran ser desplazados por el viento o la lluvia, así como revisar techos, canaletas y sistemas de drenaje doméstico para prevenir acumulaciones de agua que puedan derivar en filtraciones o daños materiales. Protección Civil destacó la importancia de evitar cruzar corrientes de agua, arroyos o calles con encharcamientos importantes, tanto a pie como en vehículo, debido a que la fuerza de las corrientes puede representar un riesgo para la integridad física de las personas. De igual manera, se recomendó a los habitantes mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y atender en todo momento las indicaciones emitidas por las corporaciones de auxilio.

La dependencia informó que mantiene labores permanentes de monitoreo de las condiciones climáticas y atención a reportes ciudadanos, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad derivada de las lluvias. Finalmente, recordó que ante cualquier emergencia o solicitud de apoyo, la población puede comunicarse al sistema estatal de emergencias 911 o al teléfono directo de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, 844 488 6981.

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