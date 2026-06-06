Ramos Arizpe, tierra de historia, industria y orgullo coahuilense

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con más de cuatro siglos de existencia, Ramos Arizpe se ha consolidado como uno de los municipios más emblemáticos de Coahuila, no solo por su relevancia histórica, sino también por su capacidad para transformarse en un motor de crecimiento económico sin renunciar a las tradiciones que le han dado identidad. Sus orígenes se remontan a 1577, cuando fue fundada como Valle de las Labores. A partir de entonces, la localidad inició un proceso de evolución que culminó con su elevación a ciudad en 1980. Desde entonces, ha mantenido una trayectoria marcada por el desarrollo, la preservación de su patrimonio y el fortalecimiento de su papel estratégico en la región.

La ciudad lleva el nombre de Miguel Ramos Arizpe, ilustre coahuilense reconocido como el Padre del Federalismo Mexicano, cuya visión política y aportaciones a la organización institucional del país continúan siendo referencia obligada en la historia nacional.

ESCENARIOS QUE RESGUARDAN LA MEMORIA COLECTIVA El municipio conserva espacios que narran algunos de los capítulos más importantes de México. Entre ellos destaca la Hacienda de Guadalupe, recinto histórico donde en 1913 fue proclamado el Plan de Guadalupe, documento que marcó el rumbo de la Revolución Mexicana y sentó bases para la reorganización política del país. A la riqueza histórica se suma la Parroquia de San Nicolás de Tolentino, uno de los símbolos más representativos de la ciudad. Durante generaciones, este templo ha acompañado la vida de la comunidad, convirtiéndose en escenario de celebraciones religiosas, encuentros familiares y tradiciones profundamente arraigadas entre los habitantes.

La identidad local también se expresa a través de la gastronomía. El tradicional pan de pulque se mantiene como un emblema culinario que distingue a Ramos Arizpe dentro de la Región Sureste de Coahuila. Su elaboración artesanal, heredada de generación en generación, convive con otros platillos típicos como los tamales, que conservan los sabores característicos de la cocina regional. Asimismo, instituciones educativas históricas como las escuelas Benito Juárez y Vicente Guerrero han desempeñado un papel fundamental en la formación de miles de ciudadanos, dejando una huella profunda en la vida social y cultural del municipio. INDUSTRIA, CONECTIVIDAD Y VISIÓN DE FUTURO La historia reciente de Ramos Arizpe está marcada por una transformación económica sin precedentes. Gracias a la llegada de inversiones nacionales y extranjeras, la ciudad se ha convertido en uno de los principales centros manufactureros del País y en el corazón industrial de Coahuila.

La instalación de armadoras automotrices, empresas proveedoras y complejos industriales de alta especialización ha fortalecido la generación de empleo y la competitividad regional, posicionando al municipio como un referente nacional en materia de desarrollo productivo e innovación. A esta fortaleza económica se añade una infraestructura estratégica de primer nivel. El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe se ha convertido en un factor clave para la conectividad de la región, facilitando operaciones logísticas, comerciales y empresariales que impulsan la actividad económica diaria.