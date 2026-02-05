Exigen los LeBaron no dejar libre a ‘Pepe El Águila’, detenido en Torreón y acusado de matar a tres mujeres y seis niños

Luego de la captura de Ever José Bourne, conocido como “Pepe El Águila”, presuntamente relacionado con la masacre de tres mujeres y seis menores de la familia LeBaron ocurrida en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019, familiares de las víctimas alzaron la voz para exigir a las autoridades federales y estatales que no permitan su liberación por fallas en el proceso judicial o por actos de complicidad.

Coahuila fue escenario de un operativo de alto impacto encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), que derivó en la captura de “Pepe el Águila”.

A través de redes sociales, integrantes de la familia LeBaron advirtieron que tienen conocimiento de que el detenido se encuentra bajo investigación como uno de los sicarios que participaron directamente en el ataque que conmocionó al país y se convirtió en un símbolo de la violencia ligada al crimen organizado.

‘QUE NO FINJAN IGNORANCIA NI INCOMPETENCIA’

Julián LeBaron denunció públicamente que existe el riesgo de que “Pepe El Águila” sea liberado, como ocurrió anteriormente con otros implicados en el multihomicidio. “Mandamos la información por este medio para que las autoridades no finjan inocencia o ignorancia y lo liberen por incompetencia, como lo hicieron con ‘El Chango’, o peor aún, por complicidad, como sucedió con otro sicario involucrado que terminó contratado como policía en Ciudad Juárez”, expresó.

En el mismo tono, Adrián LeBaron lanzó un llamado directo al Poder Judicial, al advertir que la decisión que se tome tendrá consecuencias irreversibles. “Hacemos un llamado a la conciencia de los jueces para que no se dejen comprar. En sus manos están las vidas de mucha gente que no merece caminar ni ofrendar su tranquilidad a un criminal”, señaló.

El activista fue enfático al advertir que la liberación del presunto responsable representaría un mensaje de impunidad. “No lo vayan a dejar libre. El País ya no merece vestir más de luto e impotencia. No dejen que siga sembrando terror y asesinatos; sus siguientes víctimas y familias rotas serían su responsabilidad”, sostuvo.

UN PERFIL CRIMINAL DE ALTA PELIGROSIDAD

De acuerdo con los testimonios difundidos por la familia LeBaron, Ever José Bourne, alias “El Águila”, es señalado como jefe de plaza regional en la Sierra de Chihuahua, con operaciones en la Sierra Tarahumara y diversos municipios de Sonora, y es considerado un criminal de alta peligrosidad.

“También tuvo que ver con la masacre de mi hija y de mis nietos. Si hoy lo decimos es por el temor fundado de que lo dejen libre, como ya pasó con ‘El Chango’, a quien le abrieron la puerta teniendo tanto que pagar”, afirmó Adrián LeBaron.