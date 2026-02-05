Exigen los LeBaron no dejar libre a ‘Pepe El Águila’, detenido en Torreón y acusado de matar a tres mujeres y seis niños

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 5 febrero 2026
    Exigen los LeBaron no dejar libre a ‘Pepe El Águila’, detenido en Torreón y acusado de matar a tres mujeres y seis niños
    Adrián LeBaron lanzó un llamado directo al Poder Judicial para exigirle que no deje en libertad a “Pepe El Águila”, como, afirma, ocurrió con otros implicados en el asesinato de tres mujeres y seis niños. FOTO: CORTESÍA

Familiares de las víctimas demandaron a autoridades y jueces evitar su liberación por negligencia o complicidad, como —afirman— ocurrió con otros implicados

Luego de la captura de Ever José Bourne, conocido como “Pepe El Águila”, presuntamente relacionado con la masacre de tres mujeres y seis menores de la familia LeBaron ocurrida en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019, familiares de las víctimas alzaron la voz para exigir a las autoridades federales y estatales que no permitan su liberación por fallas en el proceso judicial o por actos de complicidad.

Coahuila fue escenario de un operativo de alto impacto encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), que derivó en la captura de “Pepe el Águila”.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Torreón a ‘Pepe el Águila’, presunto implicado en la masacre de la familia LeBarón

A través de redes sociales, integrantes de la familia LeBaron advirtieron que tienen conocimiento de que el detenido se encuentra bajo investigación como uno de los sicarios que participaron directamente en el ataque que conmocionó al país y se convirtió en un símbolo de la violencia ligada al crimen organizado.

‘QUE NO FINJAN IGNORANCIA NI INCOMPETENCIA’

Julián LeBaron denunció públicamente que existe el riesgo de que “Pepe El Águila” sea liberado, como ocurrió anteriormente con otros implicados en el multihomicidio. “Mandamos la información por este medio para que las autoridades no finjan inocencia o ignorancia y lo liberen por incompetencia, como lo hicieron con ‘El Chango’, o peor aún, por complicidad, como sucedió con otro sicario involucrado que terminó contratado como policía en Ciudad Juárez”, expresó.

En el mismo tono, Adrián LeBaron lanzó un llamado directo al Poder Judicial, al advertir que la decisión que se tome tendrá consecuencias irreversibles. “Hacemos un llamado a la conciencia de los jueces para que no se dejen comprar. En sus manos están las vidas de mucha gente que no merece caminar ni ofrendar su tranquilidad a un criminal”, señaló.

El activista fue enfático al advertir que la liberación del presunto responsable representaría un mensaje de impunidad. “No lo vayan a dejar libre. El País ya no merece vestir más de luto e impotencia. No dejen que siga sembrando terror y asesinatos; sus siguientes víctimas y familias rotas serían su responsabilidad”, sostuvo.

UN PERFIL CRIMINAL DE ALTA PELIGROSIDAD

De acuerdo con los testimonios difundidos por la familia LeBaron, Ever José Bourne, alias “El Águila”, es señalado como jefe de plaza regional en la Sierra de Chihuahua, con operaciones en la Sierra Tarahumara y diversos municipios de Sonora, y es considerado un criminal de alta peligrosidad.

“También tuvo que ver con la masacre de mi hija y de mis nietos. Si hoy lo decimos es por el temor fundado de que lo dejen libre, como ya pasó con ‘El Chango’, a quien le abrieron la puerta teniendo tanto que pagar”, afirmó Adrián LeBaron.

$!La familia LeBaron afirma que “El Águila” es señalado como jefe de plaza regional en la Sierra de Chihuahua.
La familia LeBaron afirma que “El Águila” es señalado como jefe de plaza regional en la Sierra de Chihuahua. FOTO: CORTESÍA

“Pepe El Águila” fue detenido junto con otras tres personas durante un operativo realizado en el libramiento Laguna Norte, en Torreón, cuando se desplazaban a bordo de un vehículo blindado. En la acción, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y ocho teléfonos celulares.

La familia LeBaron reiteró su exigencia de justicia y pidió que este caso no se convierta en un nuevo ejemplo de impunidad, al subrayar que la liberación de presuntos responsables solo profundiza el dolor de las víctimas y perpetúa la violencia en el país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Multihomicidio
Masacre de la familia LeBarón

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Organizaciones


Poder Judicial

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein