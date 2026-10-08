Exigen retirar vehículos abandonados de las calles de Coahuila

La presencia de vehículos abandonados en calles de distintos municipios de Coahuila se ha convertido en un problema que requiere atención de los ayuntamientos, debido a los riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad que representan. Ante las cientos de denuncias ciudadanas registradas, se planteó exhortar a los 38 municipios para que actúen contra estas unidades.

Los 38 ayuntamientos de Coahuila deben reforzar los operativos para retirar vehículos abandonados de la vía pública, debido a que estas unidades pueden convertirse en focos de inseguridad, contaminación y riesgos sanitarios, advirtió el diputado Alfredo Paredes.

Aunque el fenómeno se presenta con mayor frecuencia en municipios fronterizos, también comienza a generar focos rojos en ciudades grandes y medianas del estado. La propuesta contempla que las áreas de Ecología y Desarrollo Urbano atiendan las quejas vecinales, identifiquen los automóviles en abandono y apliquen las disposiciones legales para retirarlos de la vía pública.

El problema, se señaló, va más allá de liberar espacios de estacionamiento, pues muchos de estos vehículos permanecen durante largos periodos hasta quedar prácticamente convertidos en chatarra. Sin llantas y en malas condiciones, terminan siendo utilizados como depósitos de basura, además de deteriorar la imagen urbana y generar molestias entre los habitantes de las colonias.

También existe una preocupación sanitaria, ya que las unidades abandonadas pueden acumular agua y basura, además de servir como refugio para fauna nociva. Por ello, se consideró necesario incorporar acciones de descacharrización y retiro de vehículos, particularmente ante el riesgo de que estas condiciones favorezcan la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Las autoridades municipales también deberán considerar que algunos automóviles podrían tener un origen delictivo, al tratarse de unidades robadas que posteriormente fueron desmanteladas. Por ello, una vez que sean retiradas y trasladadas a los corralones, se propuso verificar sus números de serie y demás identificadores para que las Fiscalías determinen si cuentan con algún reporte o antecedente.

La estrategia planteada contempla comenzar con campañas de difusión en medios de comunicación para informar a los propietarios y advertir sobre las disposiciones aplicables, para posteriormente realizar operativos de retiro. De acuerdo con los casos identificados, alrededor de 80 por ciento de los vehículos abandonados ya no tiene llantas y se encuentra en condición de chatarra, por lo que se pidió a las áreas de Ecología y Desarrollo Urbano de los 38 municipios establecer mecanismos permanentes para detectar y retirar estas unidades.