Exobreros de AHMSA toman Juzgado Cuarto Federal en Monclova; exigen frenar prórroga y castigar a Alonso Ancira
Extrabajadores de Altos Hornos de México tomaron las instalaciones del Juzgado Cuarto de Distrito en protesta por la prórroga de 30 días otorgada al proceso de subasta de la empresa
MONCLOVA, COAH.- La inconformidad entre los extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) escaló este día luego de que se aprobara una prórroga de 30 días para la subasta de la empresa, lo que derivó en la toma de las instalaciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación en Monclova.
Encabezados por Julián Torres Ávalos, vocero de los exobreros, los manifestantes bloquearon el acceso al inmueble judicial como medida de presión, al considerar que la decisión judicial representa una nueva dilación que prolonga el sufrimiento de miles de familias afectadas por el colapso de la siderúrgica.
“Son 40 años de vida los que nos robaron y no ha habido justicia. Cuando el rico roba al pobre le llaman negocio, pero cuando el pobre defiende lo que le quitaron, le llaman violencia”, expresó Torres Ávalos, quien aseguró que existe una profunda decepción hacia las autoridades por la falta de acciones contundentes.
El vocero señaló directamente al ex propietario de la empresa, Alonso Ancira, a quien calificó como “un criminal”, y aseguró que el daño no solo ha sido económico, sino también humano. “Han muerto trabajadores a causa de la desesperación, del estrés y de la ansiedad, por ver cómo después de 40 años se quedaron sin nada”, afirmó.
Los extrabajadores exigieron que el Poder Judicial de la Federación se involucre de manera directa, que se castigue a los responsables y que se dé marcha atrás a la prórroga otorgada. Además, reclamaron lo que llaman “piso parejo”, al señalar que mientras ellos llevan más de tres años sin recibir sueldo, otros actores del proceso continúan percibiendo ingresos.
“Si nosotros no cobramos, que nadie cobre. Que aguanten un año sin salario, a ver si pueden”, reclamó el representante de los manifestantes.
Torres Ávalos dejó claro que la protesta será indefinida y que no se permitirá el acceso al juzgado hasta que se tome una decisión. “No sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer aquí. Puede ser uno o dos días, o más. La decisión se irá tomando”, señaló.
Aunque reconoció que la medida afecta a trabajadores judiciales, sostuvo que el daño que han sufrido los exobreros es mayor. “Más cruel ha sido lo que nos hicieron a nosotros. Si el gobierno toma acciones en nuestra contra, ya no importa, estamos desesperados”, advirtió.
Las principales exigencias de los manifestantes son claras: castigo para Alonso Ancira, justicia para los trabajadores y la revocación de la prórroga de 30 días otorgada al proceso de subasta de AHMSA.