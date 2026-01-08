‘Bautiza’ Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, como ‘Ley Maduro’ a la reforma electoral

El diputado federal por Coahuila y coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, calificó como “Ley Maduro” la reforma electoral que pretende impulsar el gobierno de Morena, al advertir que sus efectos equivaldrían a un debilitamiento de las instituciones democráticas y una concentración autoritaria del poder político en México.

Moreira Valdez aseguró que la intención del partido oficialista es acabar con la autonomía de los órganos electorales, debilitar a los partidos políticos y eliminar la representación proporcional de quienes piensan diferente a quienes gobiernan actualmente. El diputado consideró que esta propuesta obedece a una estrategia para perpetuarse en el poder y controlar los espacios de decisión política antes de las elecciones de 2030.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Ministro propone declarar ‘infundado’ el reclamo por la extinción de 109 fideicomisos

“El objetivo es no entregar el poder en 2030. Para esto quieren debilitar a los partidos políticos, terminar con cualquier posibilidad de decisión autónoma de los órganos electorales y limitar la representación de la oposición”, dijo Moreira Valdez, trazando un paralelismo con el modelo político de Nicolás Maduro en Venezuela.

El legislador priista advirtió que la propuesta de eliminar o recortar el financiamiento público a los partidos políticos, como se ha discutido en algunos foros de la reforma, podría abrir la puerta a que el narcotráfico, el crimen organizado o grandes grupos de poder económico financien campañas electorales. Esto, dijo, pondría en riesgo la equidad de la competencia y la integridad del proceso electoral.

Moreira Valdez también acusó al partido mayoritario de buscar un Congreso en el que la oposición tenga escasa representación, describiendo una Cámara de Diputados dominada por legisladores que, según él, “no presentan iniciativas, repiten discursos generados con inteligencia artificial y actúan como levantadedos que solo cumplen órdenes”.

El diputado del PRI afirmó que, en lugar de impulsar una reforma electoral que, en su opinión, nadie ha solicitado, las autoridades deberían concentrarse en atender las prioridades nacionales. Entre ellas, destacó aspectos relacionados con la suficiencia alimentaria, el control de la inflación y la seguridad pública, asuntos que, indicó, impactan de manera directa en la calidad de vida y la percepción ciudadana.

“La reforma electoral es solo una cortina de humo para ocultar la incapacidad del gobierno”, concluyó Moreira Valdez al pronunciarse sobre el tema.

La iniciativa y las negociaciones en torno a la reforma electoral siguen en desarrollo, con diversas fuerzas políticas expresando posturas encontradas sobre la estructura de la representación en el Congreso, el financiamiento público y la vigencia del sistema de representación proporcional.