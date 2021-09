Experta explica por qué los hombres se suicidan; sentir que la vida no vale nada

Luego de que VANGUARDIA dio a conocer que durante este año se han brindado mil 134 atenciones a casos de depresión en Coahuila, de los que 287 fueron mujeres y 847 hombres, la experta en suicidología, Karla Patricia Valdez García, explica que este trastorno es un detonante del suicidio en hombres.

Dijo además Valdés García que cometen más suicidios por causas culturales, sociales y son mas eficientes porque usan métodos más certeros para lograr su cometido.

A los hombres se les enseña que ellos mismos deben aprender a resolver sus problemas y que no pueden, ni deben, externar lo que están sintiendo. Esto ocasiona que empleen soluciones riesgosas que los orillan a terminar con su vida.

De acuerdo con la investigadora de la UAdeC, a nivel mundial la estadística señala que hay más suicidios en hombres que en mujeres, sin embargo, son más los intentos que se registran en mujeres que en hombres, adjudicándose la diferencia al método que cada género utiliza.

“La diferencia que se ha adjudicado a este fenómeno o a por qué se registran más suicidios en hombres que en mujeres, es el método que se utiliza para poder quitarse la vida, ya que las mujeres más frecuentemente pueden utilizar algún tipo de ingesta de medicamentos o un corte que no tiene una letalidad suficiente para poder quitarse la vida”, detalló.

OCULTAN SENTIMIENTOS

Mientras que señaló que los hombres que presentan sintomatología depresiva, está puede estar “oculta y reprimen sentimientos de disgusto, que no dicen que no están teniendo placer, que no dicen que no están bien, pero que puede llevarlos a tomar la decisión de quitarse la vida con métodos con mayor probabilidad de alcanzar el objetivo como el uso de armas de fuego y el ahorcamiento”, señaló.

En ese sentido, apuntó que dentro del fenómeno del suicidio, aunque los métodos utilizados por los hombres son más letales que los de las mujeres, en el caso del género femenino el suicidio ocupa el tercer lugar de causa de muerte a nivel mundial, mientras que en los hombres es la cuarta causa de muerte, es decir, mueren más hombres en el mundo por otras razones antes que por el suicidio.

“En los países donde hay índices de muerte casi iguales por suicidio de hombres y mujeres, con las otras son visualizaciones en donde afectan a las mujeres y el mayor problema, por lo que es ahí donde se puede observar esta semejanza o está cercanía entre los sexos y también es importante mencionar que entre más corta edad tengan hay más de paridad de suicidios de hombres y mujeres”, expuso.

LO QUE HACE FALTA

Asimismo, apuntó que hacen falta en el país y en el estado planes de atención y prevención del suicidio con perspectiva de género, ya que actualmente no se cuenta con una estrategia que contemple atención especializada para hombres y mujeres, por lo qué sostuvo que los programas de atención e intervención deberían contar con otro tipo de enfoque.