Extrabajadores de AHMSA protestan tras prórroga solicitada para la subasta de la empresa

MONCLOVA, COAH.- Extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) se manifestaron este martes luego de confirmarse que el síndico de la quiebra solicitó una prórroga para la publicación de las bases de la subasta de la empresa, lo que generó molestia e incertidumbre entre la base obrera que desde hace más de tres años espera una solución definitiva. Los inconformes señalaron que esta nueva prórroga representa, a su juicio, un intento por seguir retrasando el proceso de quiebra, lo cual impacta directamente en los derechos laborales y en el sustento de cientos de familias de la Región Centro.

Durante la protesta, Ervey Valenzuela, vocero de los extrabajadores, expresó que los trabajadores consideran que el alargamiento del procedimiento solo beneficia a quienes administran el proceso legal. “Ellos quieren seguir ganándole tiempo al tiempo, seguir agotando lo último que queda. A nosotros no nos conviene nada de esto; se había venido avanzando y ahora nuevamente se frena”, declaró. Valenzuela subrayó que el desgaste para los ex empleados ha sido no solo económico, sino también emocional, al mantenerse en pie de lucha durante años sin una respuesta concreta. “Dicen que somos repetitivos, pero aquí seguimos, en las puertas de la empresa, porque es el derecho de nuestras familias. No vamos a desistir; al contrario, seguimos más fuertes que nunca”, afirmó. Los manifestantes exigieron que se respeten las fechas establecidas dentro del proceso y que no se otorguen más prórrogas, al considerar que ya han sido suficientes tras más de tres años de agonía para los trabajadores. Asimismo, pidieron transparencia en la subasta y que la autoridad judicial garantice que el proceso avance sin más obstáculos.