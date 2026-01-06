Extrabajadores de AHMSA protestan tras prórroga solicitada para la subasta de la empresa

Coahuila
/ 6 enero 2026
    Extrabajadores de AHMSA protestan tras prórroga solicitada para la subasta de la empresa
    Extrabajadores de AHMSA se manifestaron para exigir que no se otorguen más prórrogas en el proceso de quiebra y se publique la subasta de la empresa. FOTO: LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

Las personas se manifestaron tras la solicitud de una nueva prórroga, al considerar que el retraso prolonga la incertidumbre laboral

MONCLOVA, COAH.- Extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) se manifestaron este martes luego de confirmarse que el síndico de la quiebra solicitó una prórroga para la publicación de las bases de la subasta de la empresa, lo que generó molestia e incertidumbre entre la base obrera que desde hace más de tres años espera una solución definitiva.

Los inconformes señalaron que esta nueva prórroga representa, a su juicio, un intento por seguir retrasando el proceso de quiebra, lo cual impacta directamente en los derechos laborales y en el sustento de cientos de familias de la Región Centro.

La base obrera advirtió que los retrasos en el procedimiento legal afectan directamente el sustento de cientos de familias de la Región Centro de Coahuila. FOTO: LIDIET MEXICANO
La base obrera advirtió que los retrasos en el procedimiento legal afectan directamente el sustento de cientos de familias de la Región Centro de Coahuila. FOTO: LIDIET MEXICANO

Durante la protesta, Ervey Valenzuela, vocero de los extrabajadores, expresó que los trabajadores consideran que el alargamiento del procedimiento solo beneficia a quienes administran el proceso legal.

“Ellos quieren seguir ganándole tiempo al tiempo, seguir agotando lo último que queda. A nosotros no nos conviene nada de esto; se había venido avanzando y ahora nuevamente se frena”, declaró.

Valenzuela subrayó que el desgaste para los ex empleados ha sido no solo económico, sino también emocional, al mantenerse en pie de lucha durante años sin una respuesta concreta.

“Dicen que somos repetitivos, pero aquí seguimos, en las puertas de la empresa, porque es el derecho de nuestras familias. No vamos a desistir; al contrario, seguimos más fuertes que nunca”, afirmó.

Los manifestantes exigieron que se respeten las fechas establecidas dentro del proceso y que no se otorguen más prórrogas, al considerar que ya han sido suficientes tras más de tres años de agonía para los trabajadores. Asimismo, pidieron transparencia en la subasta y que la autoridad judicial garantice que el proceso avance sin más obstáculos.

Los manifestantes señalaron que mantendrán las protestas hasta que exista certeza sobre la subasta de Altos Hornos de México y se garantice justicia laboral. FOTO: LIDIET MEXICANO
Los manifestantes señalaron que mantendrán las protestas hasta que exista certeza sobre la subasta de Altos Hornos de México y se garantice justicia laboral. FOTO: LIDIET MEXICANO

“Queremos que se quite todo lo que estorba, que la subasta se realice, que entren los inversionistas que tengan que entrar, pero que ya no se siga alargando esto”, agregó el vocero.

Los extrabajadores advirtieron que continuarán con las manifestaciones hasta que exista certeza sobre la subasta de AHMSA y una resolución que garantice justicia para la base trabajadora.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

