Torreón y Monterrey se conectan por aire con nueva ruta directa de TAR México

TORREÓN, COAH.- A partir del 9 de enero, la conectividad entre los dos polos industriales más importantes del norte de México dará un salto estratégico.

La aerolínea TAR México iniciará operaciones directas entre Torreón y Monterrey, con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes), consolidando un total de seis destinos operados desde la ciudad lagunera.

Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico de Torreón, señaló que el diseño de los horarios fue una colaboración conjunta para beneficiar a diversos sectores:

-Empresarial y Negocios: Facilitando la atracción de inversiones.

-Servicios: Impulsando el turismo médico y académico.

-Mundial 2026: Se prevé un repunte crítico en junio, ya que Torreón será sede de entrenamiento para una selección nacional, mientras Monterrey recibirá partidos oficiales.

Esta nueva ruta no solo atiende una demanda histórica del sector privado, sino que reafirma las condiciones de seguridad y progreso que posicionan a Torreón como un destino clave para la inversión.