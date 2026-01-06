Torreón y Monterrey se conectan por aire con nueva ruta directa de TAR México

Torreón
/ 6 enero 2026
    Torreón y Monterrey se conectan por aire con nueva ruta directa de TAR México
    A partir del 9 de enero se fortalecerá la conectividad aérea entre Torreón y Monterrey, informó el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

La nueva ruta contará con tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y viernes

TORREÓN, COAH.- A partir del 9 de enero, la conectividad entre los dos polos industriales más importantes del norte de México dará un salto estratégico.

La aerolínea TAR México iniciará operaciones directas entre Torreón y Monterrey, con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes), consolidando un total de seis destinos operados desde la ciudad lagunera.

TE PUEDE INTERESAR: Muestra resultados destacados la FGR en Coahuila durante diciembre de 2025

Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico de Torreón, señaló que el diseño de los horarios fue una colaboración conjunta para beneficiar a diversos sectores:

-Empresarial y Negocios: Facilitando la atracción de inversiones.

-Servicios: Impulsando el turismo médico y académico.

-Mundial 2026: Se prevé un repunte crítico en junio, ya que Torreón será sede de entrenamiento para una selección nacional, mientras Monterrey recibirá partidos oficiales.

Esta nueva ruta no solo atiende una demanda histórica del sector privado, sino que reafirma las condiciones de seguridad y progreso que posicionan a Torreón como un destino clave para la inversión.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

