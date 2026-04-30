Fallas eléctricas dejan sin agua a colonias de Arteaga

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Fallas eléctricas dejan sin agua a colonias de Arteaga
    Variaciones de voltaje dañaron equipos de bombeo y provocaron fallas en el suministro de agua en la cabecera municipal. HÉCTOR GARCÍA

Avería en bomba por variaciones de voltaje afecta servicio; es la tercera vez que ocurre

ARTEAGA, COAH.- El suministro de agua en la cabecera municipal de Arteaga se vio afectado tras una avería en el sistema de bombeo, atribuida a variaciones en el voltaje eléctrico.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que el servicio comenzó a restablecerse en algunas colonias, luego de atender el daño en el equipo. “Tuvimos avería de la bomba en día de antier, hoy se restablece el servicio en ciertas colonias de la cabecera... derivado de las variaciones de voltaje se nos dañó el equipo”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/variaciones-de-voltaje-afectan-pozos-de-agua-y-hogares-en-ramos-arizpe-JI20390876

Indicó que este es el tercer incidente similar en el mismo pozo, lo que ha generado gastos extraordinarios no contemplados para el municipio. Ante ello, adelantó que buscará una reunión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar la situación.

“Vamos a revisar justo el tema en la próxima semana con el superintendente para ver esta situación, porque es la tercera vez que nos sucede lo mismo en ese pozo”, subrayó.

Añadió que cuadrillas municipales trabajan para garantizar el suministro, especialmente ante las altas temperaturas, y que también se brinda apoyo a ejidatarios que cuentan con pozos propios.

Finalmente, explicó que las bajas presiones registradas en algunas zonas están relacionadas con estas fallas, ya que las variaciones de voltaje afectan el funcionamiento de las bombas de extracción.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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