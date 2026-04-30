Fallas eléctricas dejan sin agua a colonias de Arteaga

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que el servicio comenzó a restablecerse en algunas colonias, luego de atender el daño en el equipo. “Tuvimos avería de la bomba en día de antier, hoy se restablece el servicio en ciertas colonias de la cabecera... derivado de las variaciones de voltaje se nos dañó el equipo”, señaló.

ARTEAGA, COAH.- El suministro de agua en la cabecera municipal de Arteaga se vio afectado tras una avería en el sistema de bombeo, atribuida a variaciones en el voltaje eléctrico.

Indicó que este es el tercer incidente similar en el mismo pozo, lo que ha generado gastos extraordinarios no contemplados para el municipio. Ante ello, adelantó que buscará una reunión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar la situación.

“Vamos a revisar justo el tema en la próxima semana con el superintendente para ver esta situación, porque es la tercera vez que nos sucede lo mismo en ese pozo”, subrayó.

Añadió que cuadrillas municipales trabajan para garantizar el suministro, especialmente ante las altas temperaturas, y que también se brinda apoyo a ejidatarios que cuentan con pozos propios.

Finalmente, explicó que las bajas presiones registradas en algunas zonas están relacionadas con estas fallas, ya que las variaciones de voltaje afectan el funcionamiento de las bombas de extracción.