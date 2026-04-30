Variaciones de voltaje afectan pozos de agua y hogares en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Variaciones de voltaje afectan pozos de agua y hogares en Ramos Arizpe
    Fallas eléctricas han dañado bombas y cloradores, lo que afecta la extracción y presión del agua en el municipio. VANGUARDIA

Alcalde señala que fallas de CFE han dejado ejidos sin servicio hasta por cinco días

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, denunció que las variaciones de voltaje de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han afectado la operación de los pozos de agua y el suministro eléctrico en distintos sectores del municipio.

“Sí estamos en problemas. Tuvimos fallas en más del 70 por ciento durante 4 o 5 días la semana pasada; sí nos han estado causando daños por esas variaciones”, explicó el edil.

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Detalló que el equipo técnico ha sufrido afectaciones constantes. Señaló que se han quemado bombas y cloradores utilizados para sanitizar las líneas de agua. Añadió que, hasta ahora, el municipio ha absorbido los costos de reparación.

Sobre el servicio de la paraestatal, hizo un llamado a la reciprocidad. “Así como nosotros no nos pasamos un día de pago, también hay que ser congruentes, sobre todo por la ciudadanía”, expresó.

El alcalde subrayó que las fallas eléctricas impactan directamente en el bienestar de la población. Indicó que afectan el abasto de agua y el suministro de energía, especialmente en ejidos.

Respecto a las quejas por daños en electrodomésticos, señaló que los ciudadanos acuden con frecuencia al Ayuntamiento. “Muy seguido vienen y se quejan con nosotros por ese tipo de situaciones”, comentó.

Atribuyó parte del problema al aumento en la demanda eléctrica por las altas temperaturas. “Debido al calor, se incrementa el consumo de energía; usamos más abanicos y los refrigeradores trabajan más”, explicó.

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Asimismo, consideró que la CFE debe prever el crecimiento industrial de la región sin afectar a la población. “Tienen que prepararse para las nuevas empresas que están llegando y, sobre todo, no perjudicar a la ciudadanía”, señaló.

Finalmente, indicó que las bajas presiones de agua registradas en algunas zonas están relacionadas con estas fallas. Explicó que las variaciones de voltaje impiden el funcionamiento adecuado de las bombas de extracción.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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