Variaciones de voltaje afectan pozos de agua y hogares en Ramos Arizpe

“Sí estamos en problemas. Tuvimos fallas en más del 70 por ciento durante 4 o 5 días la semana pasada; sí nos han estado causando daños por esas variaciones”, explicó el edil.

El alcalde de Ramos Arizpe , Tomás Gutiérrez Merino, denunció que las variaciones de voltaje de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han afectado la operación de los pozos de agua y el suministro eléctrico en distintos sectores del municipio.

Detalló que el equipo técnico ha sufrido afectaciones constantes. Señaló que se han quemado bombas y cloradores utilizados para sanitizar las líneas de agua. Añadió que, hasta ahora, el municipio ha absorbido los costos de reparación.

Sobre el servicio de la paraestatal, hizo un llamado a la reciprocidad. “Así como nosotros no nos pasamos un día de pago, también hay que ser congruentes, sobre todo por la ciudadanía”, expresó.

El alcalde subrayó que las fallas eléctricas impactan directamente en el bienestar de la población. Indicó que afectan el abasto de agua y el suministro de energía, especialmente en ejidos.

Respecto a las quejas por daños en electrodomésticos, señaló que los ciudadanos acuden con frecuencia al Ayuntamiento. “Muy seguido vienen y se quejan con nosotros por ese tipo de situaciones”, comentó.

Atribuyó parte del problema al aumento en la demanda eléctrica por las altas temperaturas. “Debido al calor, se incrementa el consumo de energía; usamos más abanicos y los refrigeradores trabajan más”, explicó.