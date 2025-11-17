Fallece Alberto Leyva, exregidor de Saltillo

La mañana de este lunes se dio a conocer el fallecimiento del morenista Alberto Leyva, quien habría permanecido hospitalizado desde hace un par de semanas con diagnóstico reservado.

En la administración municipal anterior, Leyva se desempeñó como regidor y anteriormente fue director de Atención Ciudadana en el Ayuntamiento de Saltillo. En marzo de este año fue nombrado brevemente como delegado del Infonavit en Coahuila.

La noticia comenzó a circular luego de que amigos y compañeros del ámbito político compartieran mensajes en redes sociales confirmando su fallecimiento.

El diputado local Alberto Hurtado publicó: “Descansa en Paz querido Amigo Beto Leyva. Siempre fuiste un Hombre de palabra, alegre, franco, leal y generoso. Gracias por acompañarme en todo, gracias por tus consejos y la hermandad que construimos estos años. Me dejas un gran vacío pero se que vas a alegrar el Cielo. Te mando un abrazo hasta donde estés. Te quiero mucho Betito, gracias nuevamente por tanto cariño y descansa hermanito”.

Por su parte, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, escribió: “En Paz Descanse mi amigo Beto Leyva, un hombre brillante, trabajador, buen amigo, pero sobre todo un ser humano de primera. Te vamos a extrañar gordolobo! Le harás mucha falta a las instituciones de seguridad, pero sobre todo a tus amigos y amigas a quienes tanto ayudaste y aconsejaste cuando se te necesitaba. Un fuerte abrazo”.

Durante la mañana de este lunes, más mensajes de amigos y familiares se sumaron en redes sociales, confirmando su fallecimiento y expresando condolencias.