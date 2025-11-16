Pide Tereso Medina alejarse de intereses particulares: ‘los trabajadores están cansados de la protesta’
El secretario general adjunto de la CTM propuso un pacto social urgente y pidió unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum
Ante dirigentes y miembros del sector obrero–patronal del país, Tereso Medina, dirigente de la CTM en Coahuila, llamó a concretar “un pacto social urgente”, cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y “alejarse de intereses personales, sectoriales o de grupo”.
En la inauguración del Encuentro Nacional Coparmex 2025, que tuvo lugar en Tijuana, Baja California, el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) señaló que, al menos, “los trabajadores esperan propuestas, están cansados de la protesta”.
“Por eso es importante —enfatizó— alejarnos de cualquier interés personal, sectorial o de grupo, para poder hacer valer los intereses superiores de México”.
Se pronunció por “la construcción urgente de un nuevo pacto social por un México más justo, próspero, humano e igualitario”.
Medina Ramírez indicó que el gremio cetemista desea “que le vaya bien a nuestra presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum; si le va bien a la presidenta, le va bien a México. Asimismo, si les va bien a los trabajadores y a las empresas, también le va bien a México”.
“Se requiere un pacto social, con tres objetivos: libertad para el hombre, justicia para el pueblo e independencia para la nación”, dijo el también dirigente de la CTM en Coahuila, ante la presencia del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra Álvarez.
Reconoció “la importante labor que la Coparmex nacional realiza de manera constante y la relevancia de estos foros que aperturan el diálogo de manera plural, equitativa y en favor del mundo laboral y, con ello, del país”.
Se refirió a la relevancia del diálogo, de la unidad y de la labor conjunta del gobierno, empresarios y trabajadores “para afrontar los desafíos y necesidades existentes, siendo la propuesta el mejor camino a transitar, antes de cualquier protesta”.
Presente también el presidente del Centro Empresarial de Tijuana, Roberto Vega, expresó su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum, “en favor de México, de las y los trabajadores y del progreso continuo, participativo y propositivo”.