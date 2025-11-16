Pide Tereso Medina alejarse de intereses particulares: ‘los trabajadores están cansados de la protesta’

Coahuila
/ 16 noviembre 2025
    Pide Tereso Medina alejarse de intereses particulares: ‘los trabajadores están cansados de la protesta’
    Tereso Medina durante su participación en el Encuentro Nacional Coparmex 2025, realizado en Tijuana. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

El secretario general adjunto de la CTM propuso un pacto social urgente y pidió unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum

Ante dirigentes y miembros del sector obrero–patronal del país, Tereso Medina, dirigente de la CTM en Coahuila, llamó a concretar “un pacto social urgente”, cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y “alejarse de intereses personales, sectoriales o de grupo”.

En la inauguración del Encuentro Nacional Coparmex 2025, que tuvo lugar en Tijuana, Baja California, el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) señaló que, al menos, “los trabajadores esperan propuestas, están cansados de la protesta”.

$!Dirigentes sindicales y empresariales reunidos en la apertura del encuentro celebrado en Baja California.
Dirigentes sindicales y empresariales reunidos en la apertura del encuentro celebrado en Baja California. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

“Por eso es importante —enfatizó— alejarnos de cualquier interés personal, sectorial o de grupo, para poder hacer valer los intereses superiores de México”.

Se pronunció por “la construcción urgente de un nuevo pacto social por un México más justo, próspero, humano e igualitario”.

Medina Ramírez indicó que el gremio cetemista desea “que le vaya bien a nuestra presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum; si le va bien a la presidenta, le va bien a México. Asimismo, si les va bien a los trabajadores y a las empresas, también le va bien a México”.

$!Asistentes al foro Coparmex 2025, donde se abordaron temas laborales y de cooperación institucional.
Asistentes al foro Coparmex 2025, donde se abordaron temas laborales y de cooperación institucional. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

“Se requiere un pacto social, con tres objetivos: libertad para el hombre, justicia para el pueblo e independencia para la nación”, dijo el también dirigente de la CTM en Coahuila, ante la presencia del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra Álvarez.

Reconoció “la importante labor que la Coparmex nacional realiza de manera constante y la relevancia de estos foros que aperturan el diálogo de manera plural, equitativa y en favor del mundo laboral y, con ello, del país”.

Se refirió a la relevancia del diálogo, de la unidad y de la labor conjunta del gobierno, empresarios y trabajadores “para afrontar los desafíos y necesidades existentes, siendo la propuesta el mejor camino a transitar, antes de cualquier protesta”.

Presente también el presidente del Centro Empresarial de Tijuana, Roberto Vega, expresó su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum, “en favor de México, de las y los trabajadores y del progreso continuo, participativo y propositivo”.

Temas


trabajadores
protestas
empresarios

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Tereso Medina

Organizaciones


Ctm

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

