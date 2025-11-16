Pide Tereso Medina alejarse de intereses particulares: ‘los trabajadores están cansados de la protesta’

Ante dirigentes y miembros del sector obrero–patronal del país, Tereso Medina, dirigente de la CTM en Coahuila, llamó a concretar “un pacto social urgente”, cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y “alejarse de intereses personales, sectoriales o de grupo”. En la inauguración del Encuentro Nacional Coparmex 2025, que tuvo lugar en Tijuana, Baja California, el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) señaló que, al menos, “los trabajadores esperan propuestas, están cansados de la protesta”. TE PUEDE INTERESAR: IMSS fortalece atención al derechohabiente con 89 técnicos y técnicas

“Por eso es importante —enfatizó— alejarnos de cualquier interés personal, sectorial o de grupo, para poder hacer valer los intereses superiores de México”. Se pronunció por “la construcción urgente de un nuevo pacto social por un México más justo, próspero, humano e igualitario”. Medina Ramírez indicó que el gremio cetemista desea “que le vaya bien a nuestra presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum; si le va bien a la presidenta, le va bien a México. Asimismo, si les va bien a los trabajadores y a las empresas, también le va bien a México”.