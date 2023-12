¡Felicidades! Te ganaste... ¿Una tablet? Advierte influencer saltillense por presunta estafa

De ahí que sea frecuente observar una aglomeración en plazas, centros comerciales y establecimientos, lo cual atrae la atención de individuos inescrupulosos que buscan oportunidades para obtener dinero de manera rápida y sencilla. No obstante, algunos de ellos emplean tácticas que dificultan a la víctima discernir con facilidad si está siendo objeto de un acto delictivo o no.

La joven afirma que, después de recibir el mensaje alrededor de las 13:00 horas, volvió a bloquear el número. No obstante, más tarde continuó recibiendo llamadas para insistir en que confirmara su asistencia , a lo que Katya respondió que no tenía tiempo y colgó.

“El tipo me empezó a decir que (la recompensa) era una tablet y otros premios, que no me interesaron para nada, y luego me dice que si le puedo responder algunas preguntas y le dije que no, que estaba ocupada, entonces dijo ‘bueno, ¿a las 6 (de la tarde) puedes pasar por el premio?’, y le dije que sí” .

“Justo hace unos momentos me hablaron que gané algo y me citaron en el hotel @cityexpressate de Galerías Monterrey con una tal Verónica Ortega y me dieron número de algún folio. Sí es estafa, ¿verdad? Porque no quiero ir, me da miedo”.

“Hoy me hablaron de “City Marketing” que había ganado un premio (un viaje) por comprar en Walmart, Sams, Soriana y me lo entregaban en Vips Delta , me dieron el nombre de quién me recibirá en la recepción el día y hora acordada. ¿Han recibido esto? ¿Es una estafa o será real?”

“Amores, ¡alerta de estafa! Tengan cuidado con este número.

‘Riiinggg riiinngg

Me: hello?

Un joven: ¿hablo con Karina García?

Me: sí, ella habla.

El joven: llamo de su tarjeta American Express, para informarle que, durante el Buen Fin, al realizar una de sus compras fue seleccionada para ganarse una tablet.

Me: ajam, ok.

El joven: misma que le será entregada el día de hoy a las 7 pm en restaurante Vips de Galerías, solo necesita llevar su identificación oficial y llevar también...

Me interrumpiéndolo: ok, ok, sí, todo muy bien, solo que yo no tengo American Express’ Y que me cuelga”.

En dicho post, varios usuarios le recomendaban en comentarios que bloqueara los números, pues no descartaban que “pudiera tratarse de un secuestro express”, y que siguiera las recomendaciones de la Policía Cibernética como no contestar, bloquear el número y no abrir ningún enlace o proporcionar datos personales.