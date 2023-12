¿Feliz Navidad para todos? Fallecimientos, ansiedad y estrés, protege a tus mascotas de los efectos de la pirotecnia

No obstante, no todos los animales responden de la misma manera y sugiere acostumbrarlos gradualmente, acompañarlos durante el espectáculo y usar el chaleco progresivamente. Una vez familiarizados, se puede utilizar durante viajes o ausencias prolongadas , proporcionando seguridad y bienestar durante las festividades.

Aunque es posible comprarlos en línea o en algunas clínicas veterinarias, no siempre resultan económicos o accesibles para todos. Por ello, una alternativa es confeccionar uno en casa. Puedes hacerlo con vendas:

Estos chalecos actúan como un calmante natural al ejercer una suave presión sobre el tórax, generando una sensación de bienestar que simula un constante abrazo y promueve la relajación.

No obstante, aunque es poco común, no todos los animales responden de la misma manera, por lo que se recomienda probarlo previamente. En caso de que no resulte efectivo, se sugiere combinar su uso con los consejos proporcionados anteriormente.

Para garantizar la eficacia de este vendaje, es esencial llevar a cabo tres pasos clave:

Acostumbrarlo con anticipación: Introduce el vendaje días antes, en intervalos cortos de aproximadamente 15 minutos. Este enfoque permite que tu mascota se familiarice con la sensación de tranquilidad. Si solo se le coloca durante el espectáculo pirotécnico, podría asociar la experiencia con algo negativo y rechazarlo.

Acompañarlo: No lo dejes librado a su suerte; asegúrate de que comprenda lo que está ocurriendo y que se sienta cómodo. Tu presencia proporcionará una mayor confianza y tranquilidad, ayudándolo a enfrentar el evento con mayor calma.

Introducir gradualmente su uso: En relación con el primer punto, evita dejarle el vendaje puesto durante períodos extensos desde el principio. La aplicación debe ser progresiva para permitir que tu mascota se acostumbre gradualmente a la sensación y alivie cualquier posible ansiedad.

Instamos a la comunidad a considerar las consecuencias de la pirotecnia en nuestros compañeros animales. Optar por alternativas silenciosas o reducir la intensidad de los fuegos artificiales contribuirá significativamente a preservar el bienestar de nuestros amigos de cuatro patas y las especies silvestres que comparten nuestro entorno.