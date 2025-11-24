Feminicidios en Coahuila disminuyeron un 50 por ciento durante 2025: Manolo Jiménez

El gobernador Manolo Jiménez destacó en su segundo informe de gobierno que este año en Coahuila los feminicidios disminuyeron 50 por ciento respecto a 2024.

Datos oficiales reportan ocho feminicidios de enero a octubre de 2025. En el mismo periodo de 2024 se contabilizaron 17 casos.

Fue en el bloque correspondiente a seguridad donde el mandatario comentó que Coahuila tiene la tasa más baja de homicidios de alto impacto per cápita en todo el país.

En materia de combate a la violencia de género, indicó que el gran proyecto de prevención de violencias en las mujeres se trabaja en conjunto con el DIF Coahuila, la Fiscalía de las Mujeres y el Poder Judicial. Se instalaron 500 Puntos Violetas en todo el estado, acción que ha contribuido a reducir la violencia y lograr la disminución del 50 por ciento de los feminicidios en Coahuila.

“(Los Puntos Violetas) nos ha ayudado a bajar considerablemente la violencia hacia la mujer, y algo todavía más importante que son los feminicidios”, dijo.

INVERSIÓN ESTRATÉGICA

Manolo Jiménez indicó que, como resultado directo de la inversión de 7 mil 500 millones de pesos en el rubro de seguridad, Saltillo es catalogada como la capital más segura del país, mientras que Acuña y Piedras Negras son las fronteras más seguras de todo México.

Jiménez, a quien le restan cuatro años de trabajo, señaló que el compromiso es aumentar el presupuesto y subrayó que la seguridad es el tema más importante para el estado, y que no se bajará la guardia. El objetivo es seguir trabajando para cuidar a las familias coahuilenses, confirmando que en Coahuila “mandan las instituciones”.

HOMICIDIOS BAJAN, ROBOS SUBEN

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el segundo año de gobierno de Manolo Jiménez los asesinatos han caído 20.7 por ciento y los feminicidios bajaron 53 por ciento, mientras que los robos en general reportaron un incremento.

En el periodo enero-octubre de 2024 se registraron 87 casos de robo; este año han bajado a 69 casos.

Los homicidios culposos y dolosos contabilizan 287 en 2025, mientras que en 2024 fueron 366, lo que se traduce en 21.6 por ciento menos.

Ante esta situación, Jiménez indicó que “No bajamos la guardia porque en el tema de seguridad tenemos que trabajar todos los días. Uno nunca sabe cuándo puede suceder algo”.