Diputados de Coahuila observan avances en 2do año del gobernador Manolo Jiménez

Representantes de todas las bancadas reconocen el trabajo en seguridad y atracción de inversiones en los dos primeros años de la administración de Manolo Jiménez en Coahuila; no obstante, subrayan como retos para los siguientes años el control en el uso de drogas y la diversificación en la generación de empleos en la Región Centro y Región Carbonífera.

La mañana de este lunes, el Congreso del Estado realizó una sesión previa a la presentación del segundo informe de trabajo de Manolo Jiménez como gobernador del estado. Cada uno de los grupos parlamentarios que representan a los partidos políticos realizó posicionamientos respecto al informe que previamente les fue entregado.

La diputada Zulmma Guerrero Cazarés, de Unidad Democrática de Coahuila, señaló la urgencia de diversificar la Región Carbonífera y Centro, ya que la población padece la dependencia que se generó por la venta de carbón y la generación de empleos que impulsó Altos Hornos, hoy en quiebra.

Comentó que el contexto económico internacional ha afectado a todo el país y Coahuila no es la excepción. Dijo que el estancamiento económico es palpable, creando una situación difícil para muchas familias. Ejemplo de ello es la Región Carbonífera, que vive un rezago por la nula diversificación económica de años.

“Saltillo y Torreón han visto cerrar negocios y experimentan pérdidas de empleo serias. Y Monclova enfrenta una de las peores crisis laborales de los últimos años”, mencionó.

A esta situación se suma la presión generada por las políticas económicas de Estados Unidos, que han frenado parte de la actividad comercial del estado. Por lo que considera que la estrategia social debe enfocarse en quienes perdieron su trabajo o vieron caer sus ingresos, siendo prioridad impulsar la inversión, atraer empleos y reactivar sectores completos.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alertó sobre el consumo de drogas.

La diputada Magaly Hernández indicó que el consumo de drogas se ha convertido en un problema en Coahuila y pidió que se prioricen las políticas públicas para disminuir este problema social.

DESTACAN LOGROS EN SEGURIDAD

Respecto a los logros en seguridad, Carlos Robles Loustaunau, del PRI, resaltó la planeación estratégica que se ha tenido con programas en materia de seguridad, lo que ha colocado a Coahuila como uno de los estados más seguros para vivir.

“La seguridad es el pilar esencial para Coahuila y en ello hay avances contundentes”, dijo.

El resto de las bancadas coincidió en que la seguridad es un tema que se ha mantenido en números positivos en la entidad.

“Somos una oposición responsable que antepone el bienestar del pueblo a cualquier interés y Morena está lista para colaborar por el bien del pueblo de Coahuila”, señaló la diputada de Morena.

En este mismo tenor, el diputado panista Gerardo Aguado indicó que en tiempos donde gran parte del país enfrenta incertidumbre, polarización y violencia, en Coahuila “se ha construido un camino de orden, estabilidad, de paz y de crecimiento económico”.

INVERSIONES

En el rubro de inversiones, la diputada del PRD, Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, indicó que las cifras para el cierre del año son contundentes: “Se demostró la confianza en el estado con 110 proyectos nacionales y extranjeros que han elegido a Coahuila como su sede... cerrando el año con más de 150 mil millones de pesos en inversión”.

Jorge Arturo Valdés, del Partido Verde, indicó que el clima de estabilidad da confianza a los empresarios para invertir en la entidad.

Aunque el diputado Antonio Flores, del Partido del Trabajo, reconoce los avances en seguridad, considera que debe haber mayor transparencia.