Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026

Durante el segundo informe de Gobierno, el mandatario estatal, Manolo Jiménez, aseguró que se han logrado avances históricos en materia de seguridad, y anunció que el presupuesto que se enviará al Congreso de Coahuila para el próximo año incluirá un aumento significativo en la asignación de recursos destinados a la seguridad.

Esta decisión busca robustecer la estrategia que ha permitido al estado consolidarse como el más seguro del norte de México y el segundo más seguro a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR: FGE: no hay bloqueos carreteros en Coahuila pese a protestas de transportistas

Será tras el informe de gobierno, la tarde de este lunes, que la Secretaría de Finanzas entregue el paquete económico para el 2026 y se dé a conocer la cifra exacta para seguridad.

Este proyecto económico deberá ser analizado y votado por los legisladores. En este sentido, la solicitud de apoyo a los diputados para fortalecer la seguridad fue sustentada en la evidencia de una gran inversión realizada en los últimos dos años: 7 mil 500 millones de pesos.

INVERSIÓN Y ESTRATEGIA DE BLINDAJE

Desde 2015, Coahuila ha desarrollado una política pública que lo ha mantenido en el top cinco de seguridad. Sin embargo, Manolo Jiménez aseguró que la inversión reciente ha sido clave para escalar posiciones, superando a estados como Yucatán por primera vez en las mediciones del Inegi.

En el informe presentado ante el Congreso de Coahuila, detalló que la estrategia de seguridad se basa en tres pilares: coordinación, voluntad política y una gran estrategia de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

Indicó que la inversión de 7 mil 500 millones de pesos se ha materializado en infraestructura de protección territorial que busca blindar el estado.

INVERSIÓN

Manolo Jiménez indicó que durante los dos años de trabajo se han construido cuarteles.

“En tan solo dos años, se construyeron 15 cuarteles del Ejército, la Policía Estatal y la Marina, ubicados estratégicamente... Tan solo en la zona desértica que colinda con Texas y Chihuahua, entre Múzquiz, Boquillas del Carmen y Ocampo, se edificaron cinco cuarteles de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano”.

Como resultado directo, argumentó que derivado de esta inversión y estrategia, Saltillo es catalogada como la capital más segura del país, mientras que Acuña y Piedras Negras son las fronteras más seguras de todo México.