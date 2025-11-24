Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026

Coahuila
/ 24 noviembre 2025
    El gobernador anuncia un incremento presupuestal para fortalecer la infraestructura de seguridad en 2026. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

La inversión de 7 mil 500 mdp fortaleció el blindaje estatal y posicionó a Saltillo como la capital más segura, además de consolidar a Acuña y Piedras Negras como fronteras seguras

Durante el segundo informe de Gobierno, el mandatario estatal, Manolo Jiménez, aseguró que se han logrado avances históricos en materia de seguridad, y anunció que el presupuesto que se enviará al Congreso de Coahuila para el próximo año incluirá un aumento significativo en la asignación de recursos destinados a la seguridad.

Esta decisión busca robustecer la estrategia que ha permitido al estado consolidarse como el más seguro del norte de México y el segundo más seguro a nivel nacional.

Será tras el informe de gobierno, la tarde de este lunes, que la Secretaría de Finanzas entregue el paquete económico para el 2026 y se dé a conocer la cifra exacta para seguridad.

Este proyecto económico deberá ser analizado y votado por los legisladores. En este sentido, la solicitud de apoyo a los diputados para fortalecer la seguridad fue sustentada en la evidencia de una gran inversión realizada en los últimos dos años: 7 mil 500 millones de pesos.

INVERSIÓN Y ESTRATEGIA DE BLINDAJE

Desde 2015, Coahuila ha desarrollado una política pública que lo ha mantenido en el top cinco de seguridad. Sin embargo, Manolo Jiménez aseguró que la inversión reciente ha sido clave para escalar posiciones, superando a estados como Yucatán por primera vez en las mediciones del Inegi.

En el informe presentado ante el Congreso de Coahuila, detalló que la estrategia de seguridad se basa en tres pilares: coordinación, voluntad política y una gran estrategia de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

Indicó que la inversión de 7 mil 500 millones de pesos se ha materializado en infraestructura de protección territorial que busca blindar el estado.

INVERSIÓN

Manolo Jiménez indicó que durante los dos años de trabajo se han construido cuarteles.

“En tan solo dos años, se construyeron 15 cuarteles del Ejército, la Policía Estatal y la Marina, ubicados estratégicamente... Tan solo en la zona desértica que colinda con Texas y Chihuahua, entre Múzquiz, Boquillas del Carmen y Ocampo, se edificaron cinco cuarteles de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano”.

Como resultado directo, argumentó que derivado de esta inversión y estrategia, Saltillo es catalogada como la capital más segura del país, mientras que Acuña y Piedras Negras son las fronteras más seguras de todo México.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

El gobernador anuncia un incremento presupuestal para fortalecer la infraestructura de seguridad en 2026.

