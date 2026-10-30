Festejos bajo el agua: Halcones celebran el UTC Fest 2026

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La lluvia no frenó la asistencia ni la música en el evento que reunió a miles de integrantes de la universidad.

Alrededor de 4 mil integrantes de la comunidad de la Universidad Tecnológica de Coahuila, entre alumnos y egresados, disfrutaron de una noche de música y convivencia durante el UTC Fest 2026. El evento se celebró este jueves 29 de octubre en el campo de softbol de la institución.Con la presentación estelar de El Poder del Norte, además del Tributo a Selena con Perla Nava, Zamir DJ de Monterrey y Banda Brava, los asistentes cantaron y bailaron en un ambiente de alegría. Aunque la lluvia se hizo presente, el baile no paró y los Halcones siguieron disfrutando de la celebración.El Rector Sergio Guadarrama agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de los alcaldes de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, y de Saltillo, Javier Díaz, para hacer posible este encuentro. “El Poder del Norte manifiesta el poder de la UTC”, expresó ante la comunidad universitaria.Al dirigirse a los asistentes, el Rector destacó el cariño, el respeto y las expectativas que la institución tiene hacia sus estudiantes. “El Poder del Norte está aquí para que sepan todo lo que se les quiere, todo lo que se les respeta”, manifestó, e invitó a los Halcones a seguir disfrutando.Durante su intervención, Tomás Gutiérrez destacó la importancia de estos espacios de convivencia entre alumnos y egresados. Por su parte, Javier Díaz compartió un mensaje en video en el que deseó éxito a los estudiantes y reconoció la contribución de los egresados al desarrollo de la región.Entre canciones, reencuentros y pasos de baile bajo la lluvia, el UTC Fest reunió a distintas generaciones de Halcones. La jornada nocturna concluyó fortaleciendo el orgullo y la identidad de pertenecer a la UTC.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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